Hakkari Devlet Hastanesi'nde estetik ameliyat ölümle sonuçlandı
Hakkari Devlet Hastanesi'nde göğüs küçültme ameliyatı sırasında yüksek dozda narkoz verildiği iddia edilen ve bitkisel hayata giren H.E., hayatını kaybetti.
Hakkari’de yaşayan 29 yaşındaki H.E, 6 Ocak'ta, Hakkari Devlet Hastanesi'nde meme küçültme ameliyatına girdi.
İddiaya göre operasyon sırasında yüksek dozda verilen narkoz yüzünden H.E., ameliyat esnasında bitkisel hayata girdi.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, H.E., yoğun bakım ünitesinde 3 gün müşahede altına alındıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Van'da 10 gün boyunca tedavisi süren ve beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen H.E., öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.
Yapılacak otopsinin ardından H.E.'nin cenazesisi, Hakkari'nin Geçimli köyünde toprağa verilecek.