Hakkari ve Şırnak'ta 296 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 296 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Kentte 16 köy ve 41 mezra, Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy ve 79 mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 94 köy ve 190 mezra yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, hafta sonu boyunca yağışların devam edeceği kentte, sürücülerin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmaması konusunda yetkililer uyarı yaptı.

Fotoğraf: AA

ŞIRNAK'TA 12 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışından kapanan 12 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, araçların üzerinde biriken karları temizledi.