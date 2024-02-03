Hakkari’de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.09’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-03
Saat:06:09:27 TSİ
Enlem:37.33 N
Boylam:43.97917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KBwYcHaTmm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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