Hakkari’de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.09’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.