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Hakkari’de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 03.02.2024 06:29
  • Giriş: 03.02.2024 06:29
  • Güncelleme: 03.02.2024 06:31
Kaynak: Haber Merkezi
Hakkari’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.09’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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