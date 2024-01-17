Hakkari’de kar ve tipi dalgası: 13 yol ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi dalgası sürüyor. Yağışlar nedeniyle 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte kente merkezinde 1 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Şemdinli’de 1 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da ise 4 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 11 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.