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Hakkari’de kar ve tipi dalgası: 13 yol ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi dalgası sürüyor. Yağışlar nedeniyle 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 17.01.2024 09:53
  • Giriş: 17.01.2024 09:53
  • Güncelleme: 17.01.2024 09:59
Kaynak: İHA
Hakkari’de kar ve tipi dalgası: 13 yol ulaşıma kapandı
Fotoğraf: İHA

Hakkari’de 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte kente merkezinde 1 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Şemdinli’de 1 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da ise 4 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 11 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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