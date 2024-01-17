Hakkari’de kar ve tipi dalgası: 13 yol ulaşıma kapandı
Hakkari'de etkili olan kar ve tipi dalgası sürüyor. Yağışlar nedeniyle 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Hakkari’de 13 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte kente merkezinde 1 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan Şemdinli’de 1 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da ise 4 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 11 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.
Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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