Hakkımıza sahip çıkacağız

Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkının verilmesiyle ilgili yasal süre dolmasına rağmen Meclis’te gerekli düzenleme yapılmadı. Nüfus müdürlüklerine başvuran ancak başvuruları geri çevrilen kadınlar tepkili.

Haber Merkezi

AKP iktidarı tarafından kadınların kazanılmış haklarına saldırlar sürüyor, verilen sözler de yerine getirilmiyor. EŞİK üyesi kadınlar, evlendiği erkeğin soyadını taşıma zorunluluğu kalkınca kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine başvurduklarını ancak başvuruların geri çevrildiğini söyledi. Kadınlar, haklarının ellerinden alınamayacağını vurgulayarak "Tüm kadınları soyadı hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

4 KOLDAN SALDIRI

Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı 28 Ocak’ta yürürlüğe girmişti. Kadınlar böylelikle dava açmadan ve evlendirme memuruna sadece "Bekarlık soyadımı kullanmak istiyorum" diyerek bu hakkı kullanabilecekti. Ancak verilen 9 aylık süre içinde TBMM’de gerekli yasal düzenleme yapılmaması kadınların bu haklarını kullanası önünde engel çıkardı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Gönüllüsü Süheyla Doğan, Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunu ancak başvurunun geri çevrildiğini söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada, yaşadıklarını özetle şöyle anlattı: “Ben, yeni yasal durumdan yararlanarak, kimliğimin yalnızca evlilik öncesi soyadımı içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi için nüfus idaresinden randevu aldım ve kimlik ücretini ödeyerek Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurdum. Nüfus müdürlüğü, bu konudan haberdar olmadıklarını, sistemde bu konuda bir düzenleme yapılmadığını, yalnızca evlilik öncesi soyadımla bir kimlik düzenleyemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de bu konudaki talebimi içeren dilekçeyi Ayvacık Kaymakamlığı yazı işlerine verdim. Evlilik öncesi soyadımı tek başına kullanma konusunda mücadeleye devam edeceğim. Tüm kadınları soyadı hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum.”

∗∗∗

HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLMALI

Kadınlar Burada Platformu üyeleri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "ücretsiz olacak" dediği HPV aşısının üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiğini ancak bir adım atılmadığını belirterek, bakanlık önünde dün bir eylem yaptı. Kadınlar, 100’den fazla ülkenin aşı takviminde yer alan HPV aşısının herkes için ücretsiz ve erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Grup adına konuşan Semiha Tekir, Türkiye’de, 2020 yılında 2 bin 532 kadının rahim ağzı kanseri tanısı aldığını ve bin 245 kadının kansere bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğini belirterek "HPV aşısı rutin aşı programına alınmalı” dedi