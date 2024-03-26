Hakkımızı koruyan dönüşüm istiyoruz

Birçok kentte yurttaşlar, belediye başkan adaylarına haklarının korunması yönünde çağrı yapıyor. İzmir’deki yurttaşlar, adaylara verilmek üzere taahhütname hazırlayarak “Kentsel dönüşümde hakkımızı koruyun” dedi.

Haber Merkezi

İzmir'de Mahalleler Birliği, kentsel dönüşüm sürecinde olan mahallelerde "Bizimle misiniz, değil misiniz?" buluşmaları düzenlemeye devam ediyor. Yurttaşlar, son toplantısını İzmir'in Konak ilçesinde kentsel dönüşüm sürecinin 300 hektar alanı ve 14 mahalleyi kapsadığı Gültepe semtinde gerçekleştirdi.

RANT ODAKLI OLMAMALI

Düzenlenen toplantıda yurttaşlar, belediye başkan adaylarına verilmek üzere taahhütname hazırladı. Yurttaşlar, şu taleplerde bulundu:

• Gültepe Bölgesi’nde yapılacak imar uygulamalarında, donatı alanlarında hak sahiplerinin haklarının korunması ve tapu alamamış olanlara yeni parselasyonlarla arazilerin satılmasının sağlanması

• Yeni imar planları veya değişikliklerinde, mahalle sakinlerinin etkin katılımının sağlanması ve onay süreçlerinde mahalle derneklerinin ve kentsel dönüşüm yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin görüşlerinin dikkate alınması

• Eğer planlama yetkisi Konak Belediyesi dışındaki bir kuruma verilirse, bu kurumun görüşlerini alırken mahalle sakinlerinin ve Gültepe Semti Kentsel Dönüşüm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi kuruluşların görüşlerinin dikkate alınması

• Kentsel dönüşüm süreçlerinin rant odaklı olmadan, yerleşimcilerin haklarının korunması ve onay alınması doğrultusunda çalışmalar yapılması

• Halkın onayı ile dönüşüm sürecinin başlaması durumunda, yapılarını kendileri yenileyecek mahalle sakinlerine teknik ve malzeme desteği sağlanması

• İnşaatını kendisi yapan hak sahiplerine "yapım için yardımın" sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması

• Riskli alan kararı nedeniyle altyapı hizmetlerinin getirilmemesi ve binaların güçlendirilmesine izin verilmemesi durumunda, bu hizmetlerin getirilmesi için çalışmalar yapılması.

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HALK ZARARINA OLAN SATIŞLARI DURDURUN!

İzmir’deki Menderes Belediyesi de 14 Mart’ta belediyeye ait 9 adet taşınmazı satışa çıkardı. Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yapılan satışa tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Yerel seçimlere sayılı günler kala, kamu mülkleri satışta. Kamuya ait olan ve halkın barınma, gıda ve kamusal ihtiyaçlarına cevap vermek için değerlendirilmesi gereken taşınmazların satışa konu edilmesi kamu yararına aykırıdır” denildi. Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: “Yerel idarelerin yaşadıkları finansman krizinde bir formül olarak ele alıp her fırsatta gözden çıkardığı kamu mülklerinin satışına karşı, kamuya ait olan mülklerin halka hizmet sağlamak üzere kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Menderes halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz."