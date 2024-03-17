Hakları için Ankara yoluna düşecekler

İzmir’de sendikaya üye olduktan sonra Kod-46 gerekçe gösterilerek hiçbir hakları verilmeden işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri, yarın Ankara’ya yürüyüş başlatacak. İşçiler, “Hakkımız için yollara düşüyoruz” dedi.

Aycan KARADAĞ

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan 39 işçi direnişi Ankara’ya taşıyor. Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işten atılan işçiler, yarın Ankara’ya yürüyüşüne başlayacak.

Yürüyüş, yarın Bergama’da Kapalı Pazar yerinden başlayacak. İşçiler; Soma, Akhisar, Salihli, Uşak, Afyon, Bayat, Polatlı’dan geçtikten sonra Ankara’ya ulaşacak.

Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım-Sen'de örgütlenen ve çoğu kadın olan işçileri, Ağustos 2023 tarihinde işten çıkartıldı. O tarihten bu yana kıdem ve ihbar tazminatları verilmeyecek, işsizlik maaşı bile alamayacakları bir şekilde Kod-46 ile işten çıkarılan; defalarca Jandarma’nın sert müdahalesine maruz kalan işçiler, siyasetçilerden söz aldı. İşçiler, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım “Sendikadan ayrılırsanız sorunu çözerim” dedi; CHP’li Tuncay Özkan ve Gökan Zeybek ile görüştü ancak alınan sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi.

ÜLKENİN MESELESİ

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, direniş sürecinde verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söyledi. Kocagöz, “200 günü geçen bir direnişimiz var. Meclis’e giderek milletvekilleriyle görüştük. Şirketle görüşme zemini oluşturmaya çalıştık. İşçilerin haklarının ödenmesi için sözler aldık. Bugüne kadar verilen sözler tutulmadı. Herhangi bir adım atılmadı. Sorunun çözülmemesi bizi öfkelendiriyor.” dedi. “Bu sorun artık ülkenin meselesidir” diyen Kocagöz, hakları için yola düştüklerini söyledi. Kocagöz, şöyle konuştu: “Sadece Agrobay işçilerin değil tüm tarım işçilerinin sorunları için yürüyeceğiz. Yürüyüş güzergâhımızda tarım işçileriyle bir araya geleceğiz. Sorunları konuşacağız. Tüm tarım işçileriyle bir olursak bu sorunların çözüleceğini biliyoruz. Seçim dönemindeyiz. İşçiler hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Bu yüzden bu yürüyüş işçilerin kendi seçim çalışmasıdır.”

İşçilerden Fatma Kaya, tüm yıldırmalara rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Kaya, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Sendikalı olduğumuz için Kod-46 ile işten çıkartıldık. Aylarca işsiz kaldım. Geçim bu kadar zorken işsizlik ne demek olduğunu yaşayan bilir. Tüm bunlara rağmen mücadelemizi sürdürdük. Eylemler yaptık. Hakkımızı istedik. Her türlü engellemeler yaşandı. Bunlar bizi yıldırmadı.” Siyasetçilerin Bergama’da vaatlerde bulunup çözüm üretmediğine değinen Kaya, şunları ifade etti: “Sözler tutulmadı. Biz hakkımızı istiyoruz. Bunu çözmelerini istedik. Çözmediler. Kimse şirketi karşısına almıyor. Oy istemeye gelince istiyorlar ama… Tavrımız net. Emekçiler kazanacak. Ne olursa olsun kazanacağız. Haklarımız için, tüm tarım işçileri için yürüyeceğiz.”

AYLARDIR İŞSİZ

Mehmet Aksoy ise işten çıkarıldığı günden bugüne hâlâ işsiz. Aksoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Süreç çetin geçiyor. Aylardır işsizim. Borçlar arttı. Geçinmek çok zor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Birçok görüşme oldu. Gerek iktidarla gerekse muhalefet partisiyle ama kimse çözüm üretmedi. Binali Yıldırım, ‘Sendikadan ayrılırsanız sorunu çözerim’ dedi. Kabul etmedik. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık. Bunu bize nasıl söyler? Kabul edemiyoruz. Ankara’ya yürüyüş başlatıyoruz. Haklı mücadelemizi büyütüyoruz. Ne olursa olsun kazanacağız. Yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz. Destek istiyoruz.” SOL Feminist Hareket’in destek açıklamasında ise şöyle denildi: “Agrobay işçileri 23 Ağustos’tan beri tüm engelleme ve jandarma müdahalelerine karşı hakları için direniyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Bergama’dan 18 Mart’ta Ankara’ya yürüyecek olan işçileri selamlıyoruz. İşçi ve kadın düşmanı patronlara da iktidara da biat etmeyeceğiz! Direnen işçilerin çağrısına kulak veriyoruz, direnişi büyüteceğiz!”