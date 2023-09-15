Hakları için direnen Agrobay işçilerini yerlerde sürükleyip gözaltına aldılar

Agrobay işçileri direnişlerinin 25. gününde işletme önünde jandarmanın sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesi sonucu işçiler arasında fenalaşıp hastaneye kaldırılanlar oldu.

İzmir Bergama’da bulunan Agrobay Seracılık’ta 23 Ağustos’ta işten çıkarılan işçiler sera önünde kurdukları nöbet çadırında basın açıklaması yaptı. 8 Eylül’de yapılan oturma eylemi sırasında jandarmanın sert müdahalesiyle gözaltına alındıktan sonra 15 Eylül tarihine kadar işçilerin alacaklarının ödenmesi için şirkete verilen sürenin dolması üzerine tekrar sera önüne gelen işçiler, taznimatlarını istedi.

Hakları için direnen Agrobay işçilerini yerlerde sürükleyip gözaltına aldılarhttps://t.co/mTqipADcBK pic.twitter.com/RgbaocjD8G — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 15, 2023

Seranın girişinde askerlerin engellemesi sonucu çadıra kadar yürüyen işçiler, “Agrobay işçisi yalnız değildir”, “Direne direne kazanacağız” ve “İşçiler burada patron nerede” sloganları attı. İşçilerin açıklamasına kadın örgütlerinin yanı sıra kentte bulunan siyasi parti ve kurumlarda destek verdi.

‘DİRENEK HAKKIMIZI ALACAĞIZ’

Açıklamada konuşan işçilerden Naime Tekkahraman 25 gündür direndiklerini, gerekirse 50 gün daha direnerek hakkını alacağını söyledi. Hakkını almadan sera önünden gitmeyeceğini dile getiren Tekkahraman, “Geçen arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Bugün de beni alsınlar. Benim kimseden korkum yok. Ben hakkımı arıyorum. 18 sene çalıştım, düştüm, kolum, bacağım kırıldı. Bize iş kazası olduğunu söylemeyin dediler. Artık yeter. Bundan sonra her şeyi anlatacağım” diye konuştu.

İşçilerin bekleyişi slogan ve şarkılarla sürerken, jandarma yolu kapattıkları gerekçesiyle işçilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Saldırıda 2 kadın işçi fenalık geçirirken, Tarım İşçileri Sendikası Umut Kocagöz ile köylülerin gözaltına alındığı öğrenildi.