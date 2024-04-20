Haklarımıza sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız

Haber Merkezi

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs programını açıklayarak, “Haklarımıza sahip çıkmak ve taleplerimizi haykırmak için alanlarda olacağız” dedi. Siyasi parti, sivil toplum ve emek örgütü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda basın metnini okuyan Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı İrfan Gültekin, 1 Mayıs’ta insan onuruna yakışır yaşam talebi için bir araya geleceklerini belirtti.

Güvencesiz çalışma koşulları, adaletsizliğe, işsizliğe ve yoksulluğa dikkat çeken Gültekin, “Şimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, yani iktisaden güçsüz geniş halk kesimleri bedel ödemek durumunda bırakılıyor. Artık bu gidişe hep birlikte ‘hayır’ diyoruz. Haklarımıza sonuna kadar sahip çıkmak ve taleplerimizi haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız” diyerek, katılım çağrısı yaptı.

1 MAYIS PROGRAMI

Kentteki işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ta eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde bir araya gelerek, saat 15.00’te kortej halinde Cumhuriyet Alanına yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilecek mitinge, sanatçı İlkay Akkaya sahne alacak.