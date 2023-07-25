Haklarını isteyen emekçiler işten atıldı

Haber Merkezi

Urfa'da Eksim Holding'e bağlı DEDAŞ'ta çalışan ve özlük hakları ile ücret zammı için 21 Temmuz'da iş bırakan en az 50 işçinin işine son verildi.

Sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesinde bulunan kurumun İl Müdürlüğüne giden işçiler, işten çıkarıldıkları söylenerek binaya alınmadı. Kısa mesajla bilgi verilen işçilerin bina önünden uzun süre ayrılmadı. MA'ya konuşan işçilerden Ali Rıza Karakuş, yüksek gerilim tehlikesi altında çalıştıklarını belirterek, “Sendikal haklarımızı talep ettik. Bize sadece devletin verdiği yüzde 35’lik zammı vereceklerini söylediler. Biz emeğimizin karşılığını istedik. Herhangi bir küfür kullanmadan sadece alkışlı oturma eylemi yaptık. Bize işten çıkarma gerekçesi olarak; desteğe gelen milletvekilini alkışlamamız söylendi. Sözlü olarak söylendi. İş akdimiz feshedildi. Birçok arkadaşın çıkışının verildiğini öğrendik” diye konuştu.

DEDAŞ’ta iş kazalarının oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Karakuş, "Geçen hafta iki arkadaşımız trafo panosu patlaması sonucu iş kazası geçirdiler ve birçok yerlerinde yanıklar var. Bir hafta önce bir arkadaşımız elektrik çarpması sonucu vefat etti. Çalışma koşullarımızda düzenleme yapılmasını istedik. Bunca sene emek verdik, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.