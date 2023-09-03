Haklarını isteyen madenciler kendilerini ocağa kapatıp açlık grevine başladı

Eskişehir’de TMSF’den Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madenciliğe devredilen şirkette çalışan maden işçileri maaş ve ödenmeyen alacakları için kendilerini ocağa kapatarak açlık grevine başladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, maden işçilerinin durumuna ilişkin; “Yer altında çalışan madencilerin, normalde yer üstünde çalışanların iki katı kadar ücret almaları gerekiyor. Ancak onlara da yer üstünde çalışıyormuş gibi muamele yapılıyor. Şimdi işçiler doğal olarak haklarını arıyorlar. Bunun için önce oturma eylemi başlatmışlardı. Ancak yetkililer hiçbir duyarlılık göstermeyince, ‘zaten kaybedecek hiçbir şeyimiz yok’ diyerek kendilerini madene kitlediler ve şu anda açlık grevi yapıyorlar” dedi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler haklarını aramak için eylem başlattı. Başlattıkları oturma eylemini 6 gün sürdüren işçilerin Ankara'ya yürüyüş talepleri de engellendi. İşçiler bunun üzerine eylemlerini bugünden itibaren açlık grevi boyutuna taşıdı. Madenciler yaptığı açıklamada, mağduriyetlerini anlatarak, maden şirketinin TMSF’ye devriyle gelen satışın ardından haklarının ödenmediğini duyurdular. İşçiler, TMSF’nin satış sürecinde, hak kaybı uğramayacaklarına dair söz verdiğini ancak hakları ödenmediği için de yanlarında olmadığını belirtti. İşçiler maaşlarının düzenli yatmadığını ve eksik yattığını anlattı. İşçiler, şunları kaydetti:

“Herkesin burada 10-15 senelik emeği var. Herkesin emeğini TMSF giderseydi, hiç kimse burada durmazdı, kıdem tazminatı alsaydı yani. Mağduriyetimiz büyük. Hepimizin evde çoluğu, çocuğu bekliyor. Okullar açılacak. Hepimiz okul alışverişi yapacağız. Adamlar bize 10- 10,5 bin lira para yatırmışlar. Adamlar asgari ücret bile yatırmamışlar. BES kesmişler, benim iznim bile yok. BES’i de karşı tarafa yatırmamış, iptal ettiremiyorum. Benim evim kira, bir çoğumuzun evi kira. Herkesin çocuğu var okula gidecek. Bir çoğumuz gurbetçi... Bizim normalde ayın 7’si ile 10’u arası maaş alıyorduk, adam kafasına göre maaşı 20’sinde, 25’inde, 30’unda yatırıyor. Bir diğer aya sarkıyor. Birinci ayın maaşını üçüncü ayın 5’inde yatırıyor.

Yıldızlar Holding, bu kadar usulsüz iş yapıyor, TMSF denetlemiyor. Neden denetlemiyor? Bize imza atmadan hiçbir yükünü sunmadan, sözleşme yapmadan bizi cezalandırıyor. Aylıklarımızı yarı yarıya veriyor, sigortalarımızı yer üstünden yatırıyor. Yetmiyor, santralde, her yerde çalıştırıyor... Ayın birinden itibaren de hepimizi, 165 işçiyi ücretsiz izne çıkarılmış.”

İşçiler “Hakkımızı verin, biz kimseden sadaka istemiyoruz. Devlet yetkililerine sesleniyoruz ‘Sesimizi duyan var mı?” dediler.

NAZLIAKA'DAN AÇIKLAMA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da işçilerle ilgili açıklama yaptı. Nazlıaka, işletmenin eski sahibinin arkasında iktidarın durduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Bu işletmenin 15 Temmuz’da FETÖ’cü olduğu ortaya çıkmıştı ve ondan sonra da doğal olarak TMSF’ye devredilmişti. Fakat TMSF, maden işçilerinin bir dönem haklarını gasp etmişti. Biz de maden işçilerinin sesine ses katmak amacıyla yanlarında olmuş, onların haklarını savunmuş, konuyu Meclis’e taşımış ve bir süre sonra da haklarını almalarına katkı sunmuştuk. Şimdi aynı maden işçileri gene büyük bir mağduriyet yaşıyor. Firma 2022 Aralık ayında Yıldızlar SSS Holding’e satıldı. Yıldızlar SSS Holding, önce 250 kadar çalışana ücretsiz izin verdi, sonra bir kısmını işten çıkardı ancak tazminatlarını halen ödemediği bilgisi bize iletiliyor. Şu anda yer altında çalışmakta olan, başta Beypazarı’ndan olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş olan, son derece deneyimli maden emekçilerinin çalıştığı ve ocağı indiği Naksan Holding’e geçmişte ait olup, bugün Yıldızlar SSS Holding’e ait olan işletmede yer altındaki madencilere hakkı verilmiyor. Yer altında çalışan madencilerin, normalde yer üstünde çalışanların iki katı kadar ücret almaları gerekiyor. Ancak onlara da yer üstünde çalışıyormuş gibi muamele yapılıyor. Şimdi işçiler doğal olarak haklarını arıyorlar. Bunun için önce oturma eylemi başlatmışlardı. Ancak yetkililer hiçbir duyarlılık göstermeyince, ‘zaten kaybedecek hiçbir şeyimiz yok’ diyerek kendilerini madene kitlediler ve şu anda açlık grevi yapıyorlar. Bir an önce yetkililerin onların sesini duyması ve hak mağduriyetini ortadan kaldırması gerekiyor.”