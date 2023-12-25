Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ndan 309 işletmeye 24 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 24 milyon 345 bin 66 Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 24 milyon 345 bin 66 Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 34’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Bakanlığımızca Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 22.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."