Haley çekiliyor, Trump'ın adaylığı kesinleşmek üzere

Wall Street Journal (WSJ), Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Nikki Haley'nin 'Süper Salı' yenilgisi sonrası çekilme kararı aldığını yazdı. Haley'in çekilmesi halinde Donald Trump'ın adaylığı kesinleşecek.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'de favori aday adayı olan Donald Trump'ın tek rakibi Nikki Haley'nin yarıştan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Haley'nin Trump karşısında 'Süper Salı' ön seçimlerinde büyük yenilgi almasının ardından yarıştan çekilme kararı aldığını aktardı.

Breaking News: Nikki Haley will suspend her presidential campaign Wednesday morning and won't immediately endorse Donald Trump https://t.co/clqPbIrKBL https://t.co/clqPbIrKBL — The Wall Street Journal (@WSJ) March 6, 2024

Haley'in bugün çekilme kararını açıklaması ancak Trump'a destek vermemesi bekleniyor.

Haley çekildiği takdirde Trump Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını fiilen kazanacak.

Bu senaryoda 7 ay sonra yapılacak seçimlerde 2020'de olduğu gibi Donald Trump ve Joe Biden ABD Başkanlığı için yarışacak.