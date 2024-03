Haley çekiliyor, Trump'ın adaylığı kesinleşmek üzere

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'de favori aday adayı olan Donald Trump'ın tek rakibi Nikki Haley'nin yarıştan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Haley'nin Trump karşısında 'Süper Salı' ön seçimlerinde büyük yenilgi almasının ardından yarıştan çekilme kararı aldığını aktardı.

Breaking News: Nikki Haley will suspend her presidential campaign Wednesday morning and won't immediately endorse Donald Trump https://t.co/clqPbIrKBL https://t.co/clqPbIrKBL