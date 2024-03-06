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Haley çekiliyor, Trump'ın adaylığı kesinleşmek üzere

Wall Street Journal (WSJ), Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Nikki Haley'nin 'Süper Salı' yenilgisi sonrası çekilme kararı aldığını yazdı. Haley'in çekilmesi halinde Donald Trump'ın adaylığı kesinleşecek.

Dünya
  • 06.03.2024 15:00
  • Giriş: 06.03.2024 15:00
  • Güncelleme: 06.03.2024 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
Haley çekiliyor, Trump'ın adaylığı kesinleşmek üzere

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'de favori aday adayı olan Donald Trump'ın tek rakibi Nikki Haley'nin yarıştan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Haley'nin Trump karşısında 'Süper Salı' ön seçimlerinde büyük yenilgi almasının ardından yarıştan çekilme kararı aldığını aktardı.

Haley'in bugün çekilme kararını açıklaması ancak Trump'a destek vermemesi bekleniyor.

Haley çekildiği takdirde Trump Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını fiilen kazanacak.

Bu senaryoda 7 ay sonra yapılacak seçimlerde 2020'de olduğu gibi Donald Trump ve Joe Biden ABD Başkanlığı için yarışacak. 

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