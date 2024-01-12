Haliç Üniversitesi’nde ücret adaletsizliği: "SGK girişlerinde usulsüzlük yapıldı" iddiası

Birlik Sendikası, Haliç Üniversitesi’nde düşük ücretle çalıştırılan araştırma görevlilerinin, SGK girişlerinin araştırma görevlisi olarak değil "Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri” olarak yapıldığını iddia etti.

İstanbul'da Haliç Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlilerinin sigorta girişlerinin "Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri” olarak yağıldığı öne sürüldü.

Sol'da yer alan habere göre, 2020 yılında Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretten daha az ücret verilemeyeceği karar altına alındı.

Ancak vakıf üniversitelerinde, söz konusu karara rağmen ücret adaletsizliği sürüyor. Üniversitedeki ücret adaletsizliğine ilişkin açıklama yapan Birlik Sendikası, araştırma görevlilerinin SGK girişlerinin araştırma görevlisi olarak değil "Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri” olarak yapıldığı iddia edildi.

Birlik Sendikası'nın konuya ilişkin açıklaması kısaca şöyle:

"Yönetim, maaşlarda eşitleme hakkını yok etmek için oluşturduğu bu yöntemle araştırma görevlilerin hakkını elinden almaya devam ediyor. Görünen o ki, Haliç Üniversitesi patronları hukuksuz olan davranışlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Buradan bildiriyoruz, vakıf üniversitesi emekçilerine yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısında mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca yasanın takipçisi olması gereken YÖK’ü de buradan uyarıyoruz, görevinizi yapın. Herhangi bir bahaneyi, eşitsizliği, muğlaklığı kabul etmeyeceğiz! Gücümüz Birliğimizdir!"