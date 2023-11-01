Haliç’teki asıl planları rant

Uzmanlar, Haliç’in kıyısında binaların kat yüksekliğinin iki kart artırılmasına tepki gösterdi. Şehir Plancısı Giritlioğlu, bölgedeki rant potansiyeline dikkat çekerken Mimar Köymen ise “Tarihi bölge zarar görecek” dedi.

İsmail ARI

AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Altın Boynuz’ olarak adlandırılan Haliç’in kıyı bölgesi için yaptığı plan değişikliğine uzmanlar tepki gösterdi. Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüm ile yapı stokunun iyileştirilmesi için hazırlandığı iddia edilen plan değişikliğiyle Haliç’te rantın önü açıtı. Belediye, Haliç’in çevresinde büyüklüğü 500 ile 800 metrekare arasında olan arsalara fazladan bir kat, 800 metrekareden büyük arsalara ise fazladan iki kat yüksekliğinde inşaat yapılabileceğini açıkladı.

NÜFUS YÜKÜ ARTACAK

TMMOB Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası, imar planı değişikliğine tepki gösterdi. BirGün’e konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, plan değişikliğinin önemli bir nüfus artışına neden olacağını vurgulayarak, “Haliç’in çevresi zaten sıkışık bir bölge ve kat yüksekliğinin artırılmasıyla sorunlar da büyüyecek. Ayrıca plan değişikliği için her ne kadar afet riski gerekçe gösterilse de değişiklik bölgede afet riskini ortadan kaldırmayacak. Kaldı ki Haliç’in çevresinde doğru düzgün bir afet toplanma alanı dahi yok ve altyapı da yetersiz. Tüm bu sorunlarının yanında kat yüksekliğinin artırılması sorunları daha da kronikleştirecek” diye konuştu.

“Haliç’in çevresi rant değeri yüksek bir bölge” diyen Giritlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce benzer plan notlarını açtığımız davalarla iptal ettirdik. Bugün Beyoğlu Belediyesi’nin yaptığı gibi başka ilçeler de fazladan bir veya iki kat izni verdiğinde bunun kente getireceği yükü düşünmek gerek. Tüm bunlar yeni sorunlara neden olacak yanlış adımlar.”

TARİHİ ALAN ZARAR

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen ise plan değişikliğinin tarihi bir alana zarar vereceğinin altını çizerek, “Haliç’in kıyısı, Beyoğlu planlarının içerisindeki tarihi bir alan ve plan değişikliği tüm koruma sistemini yerle bir edecek. Burada yeni yatırımcılar iki kat daha yüksek binalar inşa edecek. Ortaya çıkacak silüetin nasıl olacağını hiç birimiz bilemiyoruz. Böyle bir planlama anlayışı olamaz, hem bilimsel değil hem de koruma anlamında uygun değil. Kentin belli bölgelerinde sürekli kat artışları yapıp nüfusu arttırıyorlar. Nüfus artışıyla hastanelerin, okulların ve yeşil alan gibi sosyal donatıların da nüfusa oranla artması gerekiyor. Ancak bunlara bakılmıyor, bilimsel olmayan planlar hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Mimar Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mesele keşke sadece siluet olaydı Haliçin zemin taşıma kabiliyeti ve dengesi dünyada biriciktir. Canına okudular...” dedi.