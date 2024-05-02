Halifelik isteyenler sonucuna katlanır

Şeriat ve halifelik isteyen dincilerin Hamburg’daki gösterisi Almanya’yı karıştırdı. Berlin yönetimi şeriat isteyenlerin sonuçlarına katlanacaklarını söyledi. Hükümet fırsattan istifade sınır dışını kolaylaştırıyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Almanya'nın ikinci büyük kenti Hamburg'da İslamcı grupların hafta sonunda düzenlediği eylem ülkeyi karıştırdı.

Şeriat ve İslam halifeliğinin talep edildiği, "Çözüm hilafet" çağrılarının yapıldığı eylemin kabul edilemez olduğunu belirten Berlin yönetimi sert tepki gösterdi.

Deutsche Welle'deki habere göre Başbakan Olaf Scholz, 'İslam halifeliği' isteyen göstericilerin düzenlediği mitingin “sonuçları” olacağı uyarısında bulundu. Basın toplantısında konuşan Scholz, “Tüm İslamcı faaliyetlerin anayasal çerçevede ele alınması gerektiği oldukça açık” dedi.

İSLAMCILARI FIRSAT BİLDİ

İçişleri Bakanı Nancy Faeser da Almanya'da halifelik ve şeriat isteyenlerin yanlış yerde olduklarını söyledi. Gerici gösteriyi fırsat bilen Bakan Faeser, siyonizm ve İsrail devlet politikasını eleştirenlerin sınır dışı edilmesinin kolaştırılacağı mesajını verdi.

Faeser, "Geniş çaplı yasa paketimiz şimdi yürürlükte. Bu çerçevede, Alman vatandaşlığı olmayan İslamcı ve antisemitistlerin daha hızlı bir biçimde sınır dışı edilmesi kolaylaşıyor" diye konuştu.

HİZB-UT TAHRİR’CİLER

Hamburg'da hafta sonu düzenlenen gösteriye katılanlardan bazıları Şeriat yasasının dayatılması ve bir halifelik kurulması çağrısında bulunan posterler taşıdı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı tartışmalara neden olan bir gösteride "Çözüm hilafet" ve "Almanya eşittir değerler diktatörlüğü" yazılı pankart ve afişler taşınmıştı.

Büyük tepki çeken gösteri, Almanya'nın iç istihbarat servislerinin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak sınıflandırdığı “Muslim Interactive” adlı grup tarafından düzenlendi. Muslim Interaktiv örgütü Hizb-ut Tahrir'in halefi olarak değerlendiriliyor. Hizb-ut Tahrir 2003 yılından bu yana Almanya'da yasaklı.