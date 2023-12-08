Halil Falyalı cinayeti davasında barodan avukat atanması kararı

Kuzey Kıbrıs’ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkemenin ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez’in de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise duruşma salonunda, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs’ın Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ suçundan ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından 32 yıl 6’şar aydan 46’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.