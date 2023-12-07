Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı

Girne’de geçen yıl kumarhane patronu Halil Falyalı ile şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi Hollanda’da yakalandı.

Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen zanlının, bu hafta başında Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında düzenlenen bir operasyonda yakalandığı bildirildi.

Polise göre zanlı, 8 Şubat 2022’de Girne’de kumarhane patronu Halil Falyalı ile şoförüne yönelik saldırıyı gerçekleştirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda polisinin Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine zanlıyı takibe aldığı ve Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığını tespit ettiği belirtildi.

Çarşamba öğleden sonra Lahey’de sorgu hakiminin karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Girne’ye bağlı Çatalköy'de meydana gelen olayda, Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araç otomatik silahlarla taranmıştı.

Evine yakın bir noktada pusuya düşürülen ve vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.