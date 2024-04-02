Halil Umut Meler'e sürpriz görev
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonu yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e, bu hafta VAR hakemi olarak görev verildi.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler, ligin 31’inci haftasında oynanacak İstanbulspor- Rizespor maçında görev aldı.
Meler’in VAR hakemi olarak görev alacağı açıklandı.
Günün diğer maçlarının VAR hakemleri:
Galatasaray - Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Alanyaspor: Alper Ulusoy
Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu