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Halil Umut Meler'e sürpriz görev

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonu yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e, bu hafta VAR hakemi olarak görev verildi.

Spor
  • 02.04.2024 13:08
  • Giriş: 02.04.2024 13:08
  • Güncelleme: 02.04.2024 13:12
Kaynak: Spor Servisi
Halil Umut Meler'e sürpriz görev
Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler, ligin 31’inci haftasında oynanacak İstanbulspor- Rizespor maçında görev aldı.

Meler’in VAR hakemi olarak görev alacağı açıklandı.

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri:

Galatasaray - Hatayspor: Serkan Tokat

Gaziantep FK - Alanyaspor: Alper Ulusoy

Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

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