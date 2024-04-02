Halil Umut Meler'e sürpriz görev

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonu yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e, bu hafta VAR hakemi olarak görev verildi.

Spor 02.04.2024 13:08 Giriş: 02.04.2024 13:08

Güncelleme: 02.04.2024 13:12 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA