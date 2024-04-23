Halil Umut Meler Euro 2024'te görev alacak
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te düdük çalacak.
Bu yıl Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.
EURO 2024'te düdük çalacak hakemler şöyle:
Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesus Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Scharer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)