Halil Umut Meler yumruklu saldırının ardından ilk kez sahada

11 Aralık'ta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bir ayın ardından sahalara döndü.

Süper Lig'in 15'nci haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılamasında ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, sahalara geri döndü.

Meler, Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, stadda alkışlarla karşılandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

İstanbulspor-Konyaspor müsabakası bugün (14 Ocak Pazar) 13.00'de başlayacak.

Meler, Ankara'da oynanan Ankaragücü- Rizespor maçınun ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.