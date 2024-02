Halis Dokgöz'ün 'Kusursuz Cinayet' kitabı yayınlandı

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet" adlı kitabı, A7 Kitap etiketiyle yayınlandı.

28 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışan Dokgöz’ün deneyim ve araştırmalarından süzülen 20 bölümden oluşan kitap, adli tıp ve adli bilimler alanında bilimsel gerçekliklerin suç ve suçluların belirlenmesi ve adaletin sağlanmasında yaşanan değişimleri tarihsel perspektifte ele alıyor.

Yazar Ahmet Ümit ve gazeteci Timur Soykan, kitaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

AHMET ÜMİT

"Kriminoloji ve kriminalistik şüphesiz ki en özgün iki bilimsel alandır. Özgündür çünkü öteki bilimlerden farklı olarak güncel olanla çok sıkı bir bağı vardır. İşlenen her cinayet, gerçekleşen her suç bu iki bilim alanının inceleme alanındadır. Ve failleri bulmak için kriminalistik biliminin yani adli tıbbın yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü kriminoloji tıptan hukuka, biyolojiden antropolojiye, jeolojiden farmakolojiye kadar farklı bilimlerin toplamından oluşur. Suçlunun neden bu suçu işlediğini anlamak için de kriminoloji devreye girecektir. Yani suçun sosyolojik ve psikolojik geri planının analizi ancak kriminolojinin yardımıyla yapılabilir. Bu iki bilimsel alan özellikle de kriminalistik son birkaç yüzyıldır muhteşem bir ilerleme göstermiş, bilim ve teknolojik alandaki bütün gelişmelerden de yararlanmayı sürdürerek suç ve suçlu mücadelenin vazgeçilmez bir alanı olarak ortaya çıkmıştır. Elinizdeki kitap, işte bu olağanüstü bilim alanının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini, gerçek olaylardan alınmış sarsıcı örneklerle anlatmakta, suçla bilim arasındaki o tuhaf ilişkiyi aydınlatıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Her polisiye severin kütüphanesinde bulundurması gereken bu önemli çalışmayı mutlaka okumanızı öneririm…"

TİMUR SOYKAN

“Kusursuz Cinayet” kitabında insan bedeninde, olay yerinde, bir imzada, belki hücrede failin arandığı gizem yolculuğuna çıkıyoruz. Bilimin ışığında gerçeğin peşinde koşmanın yöntemlerini okuyoruz. Ne de olsa; adli bilimler çok küçük detaylarda ipuçlarının arandığı polisiye maceralardır. Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz, sade bir anlatım ve tarihsel süreçlerle bugüne ulaşıyor, geleceğe bakıyor. “Kusursuz Cinayet var mıdır?” sorusunun peşinden gidiyor… Timur Soykan