Halk değil AKP'liler gidiyor

Servet harcanarak betona gömülen, Yassıada’ya inşa edilen bin 200 kişilik caminin imamının bile olmadığı ortaya çıktı. Adanın çalışanları ise “Halk gelmiyor. Süleyman Soylu gibi isimler eşleriyle yemek yemeye geliyor” diyor.

İsmail ARI

Milyarlarca lira harcanarak betona gömülen ve ıssız adaya dönüşen Yassıada’ya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hafta içi kimsenin gitmediği, hafta sonları da günde bir defa sadece Kadıköy’den ulaşım sağlanan Yassıada’da bir de bin 200 kişilik cami bulunuyor.

Ancak Fatin Rüştü Zorlu’nun adı verilen dev caminin imamının dahi olmadığı ortaya çıktı. Adalar İlçe Müftülüğü yetkilileri de BirGün’e yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası özel statüde olduğu için adaya sadece cuma namazları için imam gidiyor. Diğer günlerde ve vakit namazlarında imam olmuyor” dedi.

GEZMEYE GELİYORLAR

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu’na verilen adanın çalışanları da BirGün’e konuştu. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çalışanlar, adanın AKP'liler için bir sayfiye yerine dönüştüğünü söyledi. Çalışanlar, “Adaya neredeyse hafta içi kimse gelmiyor. Hafta sonu az sayıda insan gelse de hafta içi adanın hiç ziyaretçisi yok. Adaya Bilal Erdoğan gezmeye geldi. Onun haricinde Süleyman Soylu eşi ile gelip akşam yemeği yedi ve gitti. AKP’li siyasetçiler de bu şekilde geliyor sadece. Ada Albayrak Grubu’na devredildikten sonra idari bölümlerdeki Atatürk resimlerini indirdiler. Özellikle kadın personele yönelik mobbing yapmaya başladılar” dedi

SERVET HARCADILAR

Yassıada’yı katleden projenin temeli 14 Mayıs 2015’te atıldı. Ardından adanın ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirildi. 27 Mayıs 2020’de açılışı yapılan adanın betona gömüldüğü ortaya çıktı. 140 milyon 476 bin 765 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 3,8 milyar TL harcanan ada adeta ıssız adaya dönüşmüş durumda. Adaya, 324 kişilik beş yıldızlı İslami otel, 600 kişilik konferans salonu, helikopter pistleri, kafe ve restoranlar, müzeler, sergi salonları, seyir terası, idari binalar ile bin 200 kişilik cami inşa edildi.

Adaya bazı günlerde de AKP’li belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurumlarıyla TÜGVA’nın düzenlediği gezilerle insan taşındığı ortaya çıkmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da açıldığı günden bu yana adayı yaklaşık 17 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) şirketi, “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade etmişti. 14 Şubat 2023’te adanın 4,2 milyon lira bedel ile 20 yıllığına Albayrak Holding’e kiralandığı ortaya çıkmıştı.