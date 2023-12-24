Halk gericiliği kabul etmiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaat ve tarikatlarla ilgili sözlerinin yankıları sürüyor. İktidarın gerici politikaları hayatın her alanına yayılmaya çalışılırken toplumun büyük çoğunluğu bu politikalara rıza göstermiyor.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarı, uyguladığı gerici politikalarla eğitim sisteminin her aşamasını tarikat ve cemaat ağlarına teslim etti.

Uygulamaya konulan Çedes projelerinden, kreşlerde açılan mescitlere, liselerin imam hatipleştirilmesinden üniversitelerde desteklenen gerici yapılara kadar eğitimin her alanı Siyasal İslamcı rejimin laiklik düşmanı politikalarıyla donatıldı.

Hafta başında TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yusuf Tekin’in “Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla protokol izlemeye devam edeceğiz” sözleri ise bu politikaların son itirafı oldu.

Hafta boyunca Tekin’in sözleri, siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve yurttaşlar tarafından protesto edilirken Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal tarafından hazırlanan “Bilim Dallarına Göre Tercih Sayılarındaki Değişim (Lisanslar)” başlıklı tablo, halkın iktidarın eğitimdeki gerici politikalarını reddettiğini gözler önüne serdi.

Tarikat ve cemaat ağlarının önünü açmaya devam eden AKP iktidarı eğitim sistemini bir grup azınlığa teslim ederken hazırlanan raporda imam hatip liselerine ve din bilimlerine ilginin azaldığı görüldü.

Raporda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilerin üniversitelerin din bilimleri alanında eğitim veren bölümlerini tercih etme oranında ciddi düşüş yaşandı.

2022’den 2023’e geçiş verilerinin ortaya konduğu tabloda; devlet üniversitelerinin din bilimleri ile ilgili olan bölümlerinde tercihlerin 326 bin 164’ten 235 bin 278 düştüğü görüldü. Bu düşüş yüzde 28’lik bir orana tekabül ederken ortaya çıkan tablo, yalnızca devlet üniversiteleri ile de sınırlı değil. Rapora göre din bilimlerini tercih edenlerin sayısında Vakıf üniversitelerinde de yüzde 20’lik bir düşüş gözlemlendi, iki bin 38 olan din bilimleri öğrencisi sayısı bin 623’e düştü.

İmam Hatip Liseleri boş kalıyor

Öğrencilerin İmam Hatip Liselerine rağbet göstermemesine rağmen iktidarın dayatmaları sürüyor. 2022-2023 seneleri arasında İmam Hatip Liselerine ait okul sayısı yükselirken bu okulları tercih eden öğrenci sayısında ise düşüş var.

Öte yandan Gerici Önder İmam Hatipliler Derneği’nin açıklamasına göre AKP döneminde Türkiye’de yer alan imam hatiplerin tüm okullara oranı yüzde 13.49 olarak açıklandı.