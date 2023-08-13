Halk havlusunu attı, kıyısını korudu

Kıyılar özel işletmeler tarafından işgal edilirken Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemi, İzmir Çeşme’de de gerçekleşti. Yurttaşlar iki farklı özel işletmenin tel örgülerle çevirdiği sahile girerek plaja havlularını koydu.

BirGün EGE

Turizm ülkelerinde kıyılar, özel işletmeler tarafından işgal edilip ticarileştiriliyor. Anayasa ve Kıyı Kanunu’na göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar, özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor. Özellikle Ege kıyılarındaki sahillerde halk neredeyse denize girecek yer bulamıyor. Yaz sezonu açıldığından bu yana başta Muğla Datça’da ve İzmir’in Çeşme ilçesinde yurttaşlar bu duruma tepkili.

Son olarak Yunanistan’ın Paros Adası’nda kıyı işletmelerine karşı başlatılan ‘Havlu Hareketi’ ülkenin geneline yayıldı. Plajlardaki işletmelerin ruhsatsız çalışmasına ve yönetmeliklerin öngördüğünden fazla alana şemsiye ve şezlong yerleştirmesine karşı çıkanlar, organize olarak eylemler gerçekleştirdi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yunanistan’da başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemleri şimdi de Türkiye’de gerçekleşti. İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan Azmak Koyu’nda ‘Sahillerimize sahip çıkıyoruz! Havlunu al da gel’ başlığıyla eylem gerçekleştirildi. Eylem, Gücücek Koyu Koruma Derneği, Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, İzmir Yaşam Alanları, Çeşme Çevre Platformu ve Yarımada Talanına Dur Platformu çağrısıyla gerçekleşti.

Yapılan eylemde yurttaşlar Bohem Beach ve Before Sunset isimli beach kulüplerinin tel örgülerle çevirdiği alana girerek kıyıya havlularını attı. Güvenlik görevlileri ise halkı engellemeye çalıştı.

‘SAHİLLERİ HALKA KAPATAMAZSINIZ’

Eylemde konuşan Çeşme Çevre Platformu Başkanı Dr. Ahmet Güler, sahillerin ve denizin Anayasa’nın 46. maddesine göre halka açık olduğunu, kimsenin sahilleri halka kapatıp yasaklayamayacağını, plajlara girişlerde zorbalıkla para alamayacağını, sahilleri halka kapatamayacaklarının kanuni bir hak olduğunu belirtti.

Avukat Seher Gacar da, “2017 yılından beri Gücek Koyunu muhafaza etmek için eylemsel ve hukuki savaş veriyoruz. Birçok işgali engelledik. Gücücek Koyunun devlet tarafından ihale ile birtakım kişilere verilerek halkın buraya girişi engellenmek isteniyor. Biz bunun karşısında mücadele ediyoruz. Bohem Beach isimli işletme doğayı tahrip ederek, dere yatağını değiştirerek, bitki ve ağaçları keserek kısmen devletin arsasına da el koyarak sahilleri ele geçirdi. Bu işletmeye karşı iki defa dava kazandık ve mahkeme burayı kapatma kararı verdi ancak bu karar iki yıldır uygulanmıyor” diye konuştu.