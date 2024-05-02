Halk iradesi barikat tanımadı

İktidarın yoksullaştırdığı, gericilik kıskacına aldığı, baskı ve yargı sopasıyla sindirmeye çalıştığı yüzbinlerce emekçi ülkenin dört bir yanında sokak ve meydanları doldurdu. 1 Mayıs alanlarından çıkan ortak ses açlık ve yoksulluğa karşı mücadele oldu. Halk, Anayasa çağrısı yapan iktidara “Sizle Anayasa yapılmaz” mesajı verdi. Hâlâ güçlü olduğu imajı vermeye çalışan iktidar Taksim Meydanı’nı bir kez daha emekçilere kapattı. İstanbul’da fiili bir OHAL durumu ilan edilirken polis kuşatmasıyla halkı yıldırmaya çalıştılar. Tüm engellemelere rağmen Saraçhane’ye ulaşan binlerce yurttaş hükümete “Meşruluğunuz kalmadı” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a yüzbinler 1 Mayıs meydanlarını doldurdu. Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, artan yoksulluk bu yılkı coşkulu kutlamalarda öne çıkan talepler oldu.

Bakıcı, yasakçı, gerici iktidarın aylardır dilinden düşürmediği yeni Anayasa çağrısına en net yanıt sokakları dolduran emekçilerden geldi.

İşçisi, öğrencisi, emeklisi, kadını, genci ile hep birlikte haykıran yurttaşlar “Sizinle Anayasa yapılmaz” mesajı verdi. Önceki yıllara kıyasla coşku, heyecan ve katılımın yoğun olduğu 1 Mayıs kutlamalarının kırılma noktası Taksim oldu.

İSTANBUL’DA FİİLİ OHAL

Saray yönetimi, emekçiler için sembolik önem taşıyan Taksim Meydanı’nı günler öncesinden kuşattı. Bununla da yetinmeyen iktidar, meydana uzak-yakın tüm yolları, cadde ve sokakları barikatlarla çevirdi. Metro, metrobüs, otobüs, vapur seferlerini iptal eden hükümet, İstanbul’a fiili bir OHAL durumu yarattı. 34 kişinin yaşamını yitirdiği 136 kişinin yaralandığı 1977’deki kanlı 1 Mayıs’tan beri emekçiler için sembolik bir önem taşıyan Taksim, bir kez daha iktidarın inatlaşma restine sahne oldu.

31 Mart seçimlerinde sandıkta hezimet yaşayan AKP-MHP iktidarı milyonların nezdinde meşruluğunu yitirdi. Saray yönetimi, bu yenilgiyi geçici bir durum gibi göstermeye çalışsa da 22 yıllık iktidarın sonuna gelindiği açığa çıktı. Halk, kendisini açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, sosyal yaşamı gerici dayatmalarla kuşatan, tüm kurumların içini boşaltan, en ufak hak arama eylemini bastıran, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dahi tanımayan, ülkeyi mafyalara teslim eden, her geçen gün biraz daha çürüyen iktidara dersini verdi.

Milyonların talep ve tepkilerinden korkan iktidar devletin tüm imkanlarını seferber ederek İstanbul’da emekçilere resmen savaş açtı. Taksim ve çevresinde 42 binden fazla polisle, TOMA, biber gazı, akrep, cop ve kalkanlarla gövde gösterisi yapan hükümet, işçi ve emekçilerin, sendika ve emek örgütlerinin, sol ve sosyalist partilerin toplanma bölgelerinden olan Saraçhane’yi kuşattı. Hükümetin tüm engellemelerine rağmen sabah erken saatlerden itibaren bin bir zorlukla Saraçhane’ye ulaşan binlerce yurttaş iktidara boyun eğmedi. Ellerinde bayrakları, pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla direniş gösterdi.

SİZİNLE ANAYASA YAPILMAZ

Gerek ülke genelindeki kutlamalarda gerekse Saraçhane’deki direnişte mevcut Anayasa’ya dahi uymayan hükümetin yeni Anayasa çağrısına tepkisi damga vurdu. CHP Lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde iktidarın yeni Anayasa çağrısı var.

Seçim sonrası hegemonyasını yitiren iktidar, gündemi Anayasa tartışmasıyla meşgul etmeye çalışıyor. Muhalefet cephesinden yapılan açıklamalarda ise ülkenin gerçek gündeminin açlık, yoksulluk ve ekonomik kriz olduğuna dikkat çekilerek “önce mevcut Anayasa’ya uy, Taksim’i emekçilere aç” mesajı verildi. 1 Mayıs kutlamalarında aynı talepleri güçlü biçimde dile getiren yüzbinler “Meşruluğu olmayan bu iktidarla Anayasa yapılmaz” dedi. Sonuç olarak bu yıl 1 Mayıs meydanlarında iki fotoğraf ortaya çıktı. Bir yanda seçim yenilgisiyle sarsılmış, yeni Anayasa tartışmasıyla gündem yaratmaya çalışan, polisiyle, TOMA’sıyla, biber gazı, copu ve kalkanıyla hala güçlü olduğu algısı yaratmaya çalışan mayan, onca baskı, tehdit, gözdağı ve engellemelere rağmen mücadeleden vazgeçmeyenler vardı.