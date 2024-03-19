Halk kitlelerini kandırmaya çalışıyorlar

Haber Merkezi

Emek Partisinin çağrısıyla Manisa’da seçim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Emek Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürsoy Turan, "Yerel seçimler sürecinde sermaye kliklerinin, burjuva partileri aracılığı ile kentlerin kaynaklarını ele geçirme yarışı ve kapışmalarına tanıklık ediyoruz. Bir yandan birbirlerini alt etme yarışında sermaye politikasının ipliğini pazara çıkarıyorlar. Emekçileri, halk kitlelerini bir kez daha kandırmak ikna etmek için kırk takla atıyorlar" dedi.