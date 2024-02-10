Halk konteynerdeyken AKP'li belediye 1,1 milyon TL’ye tanıtım filmi çektiriyor!

Depremin ardından binlerce yurttaşın sokakta kaldığı Antep’te, Büyükşehir Belediyesi 1,1 milyon TL’ye tanıtım filmi çektirecek. CHP’li Kalkan, "Antep'te yaşadığımız birçok gün film tadında, ayrıca bir film çektirilmesine gerek yok. Depremde toplanma alanı bulamayıp ekmeğe ve suya muhtaç olmalarımızdan onlarca, hatta yüzlerce film çıkar" sözleriyle ihaleye tepki gösterdi.

İsmail ARI

Deprem felaketinden büyük oranda etkilenen, binlerce evin yıkıldığı veya ağır hasarı hale geldi Antep’te tartışmalara neden olacak bir ihaleye imza atıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgiler göre, AKP’li Fatma Şahin’in yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 23 Ocak tarihinde "Tanıtım Filminin Çekilmesi" adı altında bir ihale düzenledi.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye sadece "Bebo Dijital Reklamcılık Ajansı" isimli şirket katıldı. Büyükşehir Belediyesi ile şirket arasında 7 Şubat tarihinde 1 milyon 159 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı. Reklam filminin hazırlanması için şirkete 16 gün süre verildi.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise yoksulluğa dikkat çekerek ihaleye tepki gösterdi.

"BİRÇOK GÜNÜMÜZ FİLM TADINDA ZATEN"

"AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi milyonlarca vatandaşımızın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ortamda, 1 milyon 159 bin TL'ye tanıtım filmi çekilmesi ihalesi yapıyor" diyen CHP’li Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncesinde açık ihale olarak bir ihale gerçekleşiyor, ihale yapıldıktan 10 gün sonra teknik şartname uygun değil denilerek ihale iptal ediliyor. Daha sonra açık ihale pazarlık usulü ihaleye dönüyor ve ihale 1 milyon 159 bin TL bedelle, tek katılımcıya gidiyor. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar olarak bizim zaten Gaziantep'te yaşadığımız birçok gün film tadında zaten. Belediyenin ayrıca bir film çektirilmesine gerek yok. Yağmur yağınca köprülü kavşaklarda mağdur kalmamızdan, kar yağınca yollarda ilerleyemeyip mahsur kalmalarımızdan, depremde toplanma alanı bulamayıp, ekmeğe ve suya muhtaç olmalarımızdan onlarca hatta yüzlerce film çıkar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisi. Sayıştay raporlarında her yıl milyonlarca faiz ödediğini görüyoruz. Niye bu kadar borca battığını da bu ihalelerde daha net görüyoruz."