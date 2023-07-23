Halk müziğinde farklı bir soluk

Halk müziğine dair yaptığı çalışmalarla farklı bir yorum katmayı başaran genç müzisyen Diren İnaç’ın yeni albümü “Toprak” tüm dijital müzik platformlarındaki yerini aldı.

Sanatçı, Sounderland imzasıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan albümde Kürtçe ve Türkçe eserler yorumluyor.

Halk müziğine farklı dinamiklerle birleştiren Diren İnaç’ın ilk albümü “Xoriye”yi 2015 yılında yayınlamıştı. 2018 yılında Kardeş Türküler'in solistlerinden Feryal Öney’in eşlik ettiği ilk teklisi “Ay Salınır” ile tekrar dinleyicilerin karşısına çıkan İnaç, 2019 yılında “Azap Gibi” adlı ikinci teklisini yayınladı. Bu süreci 2021 yılında Gülseven Medar’ın eşlik ettiği “Mah Cemalin Suya Benzer” isimli üçüncü teklisi izledi. Sanatçı, 2022 yılında “Ser” adlı albümüyle büyük bir yankı uyandırdı. Aynı yıl “Kerbela Destanı” ve “Dal” adlı teklikleriyle tekrar dinleyicilerin karşısına çıktı.

Diren İnaç’ın son çalışması olan “Toprak” adlı albümü ile bu çalışmalarına bir yenisini ekledi. Albümün genel yönetmenliğini Doğu Ekin üstlenirken, düzenlemelerde bağlama, lavta, dört telli elektro, selpe ve perküsyonda Orçun Yıldırım’ın imzası bulunuyor.

Erbanede Tuğçe Demir Yıldırım, kemanda Metehan Dada ve zurnada Erdi Arslan görülürken, bas gitar ile miks-mastering çalışmalarını ise Levent Canen gerçekleştirdi. İnaç, ayrıca yakın zamanda albüm içerisindeki bir şarkının klip çalışmalarının da gerçekleştireceğini duyurdu.