Halk sahiline havlu atacak

Özellikle Ege kıyılarında özel işletmelerin işgaline karşı eylemler sürüyor. Datça ve Çeşme’de süren eylemler, Yunanistan'da kıyıların işgaline karşı başlayan 'Havlu Hareketi'ne dönüşüyor. Cumartesi günü kıyılar halkın olacak.

Aycan KARADAĞ

Turizm ülkelerinde kıyılar, özel işletmeler tarafından hızla işgal edilip, ticarileştiriliyor. Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor. Özellikle Ege kıyılarındaki işgaller bölge halkının büyük tepkisine neden oluyor. Yaz sezonu açıldığından bu yana başta Datça, Çeşme gibi bölgelerde eylemler sürüyor.

Aynı sorun birçok ülkede de devam ediyor. Birçok ülke yerel halkın plajlardan daha çok yararlanması kapsamında bazı düzenlemelere gidilirken bazıları ise plajları kullanan kişi sayısına kısıtlama getirildi.

Son olarak Yunanistan’ın Paros Adası’nda kıyı işletmelerine karşı başlatılan ‘Havlu Hareketi’ ülkenin geneline yayıldı. Plajlardaki işletmelerin ruhsatsız çalışmasına ve yönetmeliklerin öngördüğünden fazla alana şemsiye ve şezlong yerleştirmesine karşı çıkanlar organize olar ak eylemler gerçekleştirdi.

İŞGALE KARŞI DURUYORUZ

'Havlu Hareketi' eylemleri şimdi de Türkiye’ye sıçradı. İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan Azmak Koyu’nda 12 Ağustos Cumartesi günü yarın saat 15.00’te ‘Sahillerimize sahip çıkıyoruz! Havlunu al da gel’ başlığıyla eylem gerçekleştirilecek.

Gücücek Koyu Koruma Derneği, Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, İzmir Yaşam Alanları, Çeşme Çevre Platformu ve Yarımada Talanına Dur Platformu yaptıkları ortak açıklamada, eyleme çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Kıyılarımızın ve plajlarımızın, hükümetler ve belediyelerin göz yumması ile başta otel, beach-club sermayesi olmak üzere özel işletmeler tarafından işgaline karşı duruyoruz. Gerçek olan ise tüm kıyıların halka ait olduğudur. Özellikle otel sermayesinin halka haram ettiği tüm plajların denetim görevi belediyelerdedir. Ancak plajlara erişim ve plaj hizmetlerinin ücretleri konusunda belediyeler, resmî kurumlar denetim yapmamakta, plajların halka haram edilmesine çanak tutmaktadırlar” denildi.

ÇEŞME’DE ADIM BAŞI BEACH CLUP

İzmir’de 63 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu 63 plajın 21 tanesi halk plajı olarak yurttaşlara açık. Çeşme’de ise 14 mavi bayraklı plajın 11’i özel işletmeler tarafından işgal edilmiş durumda. İlçede ise yaklaşık 50 beach club bulunuyor. Bu işletmeler, müşterilerinden fahiş fiyatlar talep ediyor. Kimi otel işletmecileri ise kapattıkları plajlara sadece kendi müşterilerinin girmesine izin veriyor. Bu işletmelerde girişler kişi başı 400 TL’den başlıyor ve 1000 TL’yi geçiyor. Birçoğunda ise içeride 1500 TL harcama zorunluluğu bulunuyor.