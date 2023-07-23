Halk TV: Programımız Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldı

Halk TV, 'Görkemli Hatıralar' isimli programının çekiminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldığını öne sürerek, "Serhan Asker ve çalışma arkadaşlarımız çekimi han dışına taşımak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Halk TV, 'Görkemli Hatıralar' isimli programının bugünkü çekiminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldığını yazdı.

Programın sunucusu Serhan Asker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri. Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi."

Halk TV'de yer alan haberde, "Han’da çekilmesi planlanan yayına izin verilmemesinin ardından Serhan Asker ve çalışma arkadaşlarımız çekimi han dışına taşımak zorunda kaldı" denildi.

CHP ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise şunları söylemişti:

"Halk TV ile CHP arasında, parti yönetiminin basın ve grup toplantılarının yayınlanması karşılığında yapılan, Sayıştay denetimine de tabi olan anlaşma, CHP tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. CHP yönetiminin en doğal hakkı olan bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Halk TV’nin objektif haberciliğinin muhatabı seyircisidir, izlenme oranları, seyircisiyle kurduğu derin ve sarsılmaz bağ da bunun kanıtıdır. Çağdaş Türkiye’den, kuruluş değerlerinden, halktan, emekten, gerçekten yana haberciliğimizden, RTÜK’ün rekor cezalarına rağmen taviz vermedik, şimdi de öyle olacak. Yayıncılıktaki ilkemiz bir partinin yanında ya da karşısında, bir partinin yönetiminin yanında ya da karşısında olmak değil halkın ve haklının yanında olmaktır. Biz bu ilkeler doğrultusunda yayıncılıktan asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."