Halk TV ve Flash TV'nin yayın durdurma cezası başladı

RTÜK'ün Halk TV ve Flash TV'de verdiği yayın durdurma cezaları başladı. Her iki kanal da yayın durdurma cezaları sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısını yayınlayamadı.

Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV ve Flash TV'ye verilen yayın durdurma cezaları başladı.

Her iki kanal da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısını yayınlayamadı.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Halk TV’ye 5 defa yayın durdurma cezasının bugün Gözde Şeker’in programıyla başladığını söyledi.

Küçükkaya, Gözde Şeker’in programına gelen RTÜK’ün 5 program yayın durdurma cezasının zamanlamasını manidar bulduğunu belirtti.

Kanal söz konusu ceza sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday tanıtım programı konuşmasını yayınlayamadı.

Öte yandan Halk TV, İmamoğlu'nun aday tanıtım konuşmasını Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

"TESADÜF OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Cünyet Akman da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada RTÜK cezası sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısını gerçekleştiremediklerine dikkat çekti.

Akman, "Şu anda kürsüde Ekrem İmamoğlu konuşuyor ama biz Flash TV olarak bunu yayınlayamıyoruz. Aday tanıtım toplantısını veremiyoruz. Tam da bugüne denk getirilmiş bir RTÜK cezası yüzünden. Bu ceza ve onun uygulama tarihi tesadüf mü? Hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.