Halka okkalı zam Kurtulmuş’a kıyak

Yurttaşa yüzde 1000 zam yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un akrabası Fatih Kurtulmuş’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kapalıçarşı’da “Zam hassasiyeti” gösterdi

İsmail ARI

Deprem bölgesinde yurttaşların oturduğu daireler ile dükkanlara dahi yüzde bine varan zam yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Numan Kurtulmuş’un akrabasının yönettiği Kapalıçarşı’da zam “hassasiyeti” gösterdi.

Daha önce Hatay Arsuz konutlarında 1800-2400 lira olan kiraları 18 bin liraya yükselten Vakıflar Genel Müdürlüğü son olarak Eskişehir’deki kiracılarından yüzde 1000 zam istedi. Hatta CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de yaptığı açıklamada fahiş zamma “Üç bin liralık bedel 30 bin liraya çıkarıldı. Bu yapılan ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır” diye tepki gösterdi.

Fahiş zamlarla yurttaşın cebine göz diken Vakıflar Genel Müdürlüğü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un akrabası Fatih Kurtulmuş’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kapalıçarşı’da “anlayış” gösterdi.

27 Aralık’ta açıklama yapan Kapalıçarşı yönetimi, “2024 yılı kira artışları konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nün çarşımıza karşı gösterdiği anlayış ve nezaketten ötürü Kapalıçarşı esnafı adına hasseten Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu beye teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre yurttaşın kirasına yüzde 1000 zam yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kapalıçarşı’da yüzde 50 ila 300 arasında zam yaptı. İddialara göre zam oranı için Fatih Kurtulmuş devreye girdi.