Halkalı-Kapıkule projesindeki iddialar Meclis gündeminde

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nde çok sayıda Senegal, Tanzanya gibi ülkelerden gelen Afrikalı göçmen işçilerin çalıştırıldığı, demiryolu şantiyesinin haşerelerin basması nedeniyle sık sık karantinaya alındığı belirtildi. İşçilerin asgari ücretin altında, günde 10 saati aşkın, hafta sonu tatili dahi olmadan çalıştırıldıklarını da belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, soru önergesi vererek iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan ve Türkiye’yi Avrupa ülkeleriyle bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nde çalışan işçilerin yaşadığı durumu TBMM gündemine taşıdı.

İşçilerin son derece ağır şartlarda çalıştırıldığına ilişkin şikayetlerin kendisine ulaştığını belirten CHP’li Karasu, projenin ilk etabını oluşturan Çerkezköy Kapıkule arasındaki şantiyede Nepal, Tanzanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda işçinin asgari ücretin de altında, günde 10 saati aşkın, mesai saatleri ve hafta sonu tatili olmadan keyfi olarak çalıştırıldığına dair bilgiler geldiğini söyledi.

İşçi koğuşlarında tahtakurusu, hamamböceği gibi haşerelerin olduğu ve zaman zaman koğuşların karantinaya alındığına dair görüntülerin kendisine ulaştığını belirten Karasu, işçilerin tüm taleplerine rağmen önlemlerin alınmadığını ve güvencesiz olarak çalışmaya zorlandıklarını belirtti.

"BAKANLIĞI ÖNLEM ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Hazırladığı soru önergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iddiaları soran Karasu, ülkemizdeki mevzuata göre geçici koruma sağlanan yabancıları çalışma izni olmaksızın çalışamayacağına da dikkat çekti.

Karasu, "Buradan gelen görüntüler işçilerin nasıl bir ortamda çalışmaya zorlandıklarını gösteriyor. Bakanlığı, zaman yitirmeden önlem almaya ve denetim yapmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir süre önce 'Türkiye’nin daha fazla göçmen işçiye ihtiyacı var' demişti. Gayri resmi rakamlara göre ülkemizde göçmen işçi sayısı 10 milyonu buldu. Bir kamu projesinde ucuz, güvencesiz, sağlıksız ve son derece ağır şartlarda göçmen işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili bakanlığı zaman yitirmeden tüm önlemleri almaya davet ediyorum" dedi.

KAZA VE SORUNLARDAN KİM SORUMLU OLACAK?

Soru önergesinde, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nde kaç işçi çalıştığını ve bu kişilerden kaçının Türk, kaçının yabancı işçi statüsünde olduğunun açıklanmasını isteyen Karasu’nun Bakan Işıkhan’dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

» Bu projede çalışanlara yönelik denetim en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimin sonuçları nelerdir?

» Söz konusu projede yaşanabilecek iş kazası veya oluşacak sağlık sorunlarından kim ya da kimler sorumlu olacaktır? Tarafımıza ulaşan bilgiler, bakanlığınıza da iletildiği halde işlem yapılmadığı iddiası doğru mudur?

» Denetim sonucunda çalışma izni bulunmayan yabancı kişi ya da kişiler tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir?

» Özelde Halkalı-Kapıkule Projesi gösterilmek üzere, önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle ülkemizde kaç yabancı işçi çalışmaktadır? Bu kişilerin ülkelerine göre vatandaşlıkları nelerdir?

» Ülkemizde son 5 yılda kaçak göçmen işçi çalıştırdığı tespit edilen kaç işyeri bulunmaktadır ve işyerlerine hangi yaptırımlar uygulanmıştır?