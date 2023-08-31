Halkbank kredi faiz oranları: İşte Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Halkbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

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