Halkçı anlayışla yöneteceğiz

CHP'nin Üsküdar adayı Dedetaş: “Bütün kamusal alanların halka ait olduğunun bilinciyle aday olduk. Tıpkı Büyükşehirde yaptığımız gibi Üsküdar'da hiçbir bina, gayrimenkul, arsa, arazi herhangi bir kişinin yararına tahsis edilmeyecek. Tavrımız da tarzımız da bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın.”

Asena TUNCA

CHP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş BirGün TV’ye konuk oldu. Dedetaş belediyeciliği halkçı bir anlayışla yapacaklarını ifade etti.

Dedetaş şunları söyledi:

“Halkçı belediyecilik iddiasıyla ortaya çıktık. 2019-2023 aralığında şehir hatlarının genel müdürüydüm. Ekrem İmamoğlu ile birlikte göreve geldim. Büyükşehir yapısına da hâkimim. Bütün kamusal alanların kamuya ait olduğunu ve halkçı belediyecilik yapma gereğiyle bizler aday olduk. Tavrımız da tarzımız da bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Tıpkı Büyükşehirde yaptığımız gibi Üsküdar'da hiçbir bina, gayrimenkul, arsa, arazi herhangi bir kişinin yararına tahsis edilmeyecek. Üsküdar Belediye bütçesi kadar bir bütçe yönettim şehir hatlarında. O da kamu parasıydı. Biz kamu parasını büyüttük. Toplam 7 milyon birikmişle aldım 276 milyona bıraktım. Bunu istihdamı 2 katına çıkartarak, kadın istihdamını yüzde 290 arttırarak yeni iş alanları açarak yani şirketi küçülterek değil büyüterek yaptık. Kamu parası kullanmanın hassasiyetini biliyoruz, kamusal alanların da hassasiyetinin farkındayız.

AFETE DİRENÇLİ BİR İLÇE

“Üsküdar’da 99 öncesi yapı stoku yüzde 70 civarında. Dönüştürülmesi gereken çok yapı var. Kentsel dönüşüm konusu afet dirençli bir ilçenin yaratılması bizim de en temel başlıklarımızdan biri olacak. İBB Deprem Dairesi ve Rasathaneyle birlikte Üsküdar'ın en kırılgan mahalleleri tespit edilmiş durumda. Nerelerden başlanması gerektiği belli. Aslında imar problemi olmayan ama teknik ve siyasi sebeplerden dolayı dönüşmeyen alanlar var. Bunların dönüşümü de çok kolay bakış açısını şuraya çevirmemiz lazım. Afet müdürlüğü kurmayı hedefliyoruz. O afet müdürlüğü altında afet dirençli bir Üsküdar yaratmamız lazım.

“Üsküdar sahil anlamında dünyanın en güzel manzarasını izleyeceğiniz bir yer. Bu çağda konuşmamamız gereken bir şey bu ama ne yazık ki engelsiz 1 şehir oluşturulamadı henüz. Üsküdar özelinde de öyle o yüzden bütün kentsel dönüşümü yaparken ya da planlamayı yaparken mesela engelsiz bir Üsküdar planlıyoruz.

“Sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik diyorsak insanların erişmekte zorlandığı şeyleri çözüyor olmamız lazım. Kadın konusunda da ihmaller çok fazla olduğu için ücretsiz HPV aşısı vaadi geliştirdik ve bu vaadin de arkasındayız. Bunların çalışmalarını yaptık oluşturduk. Aynı zamanda psikoterapi merkezlerinin kurulmasını da vaatlerimiz arasına aldık.

HERKES MUTLU OLACAK

“Eğer kamu yöneticileriysek bakışımız herkesin mutlu olabileceği sistemleri kurmak. Kutuplaşmadan uzak eşit hizmet götürebileceğimiz bir yönetim hayal ediyoruz. Üsküdar Belediyesi’nde bunu yapacağımıza eminiz.

“Üsküdar'ı dokuza böldük. Mesela Sinem'de yaşam var dedik, önce ordan başlayayım. Bizim çok arzu ettiğimiz Mimar Sinan rotası kurma meselesi var. 4 tane Hanım sultan Üsküdar'a yatırım yapmış Osmanlı zamanında. Bu şekilde Üsküdar'a katma değer katabilir. İnanç turizmine de odaklanmak istiyoruz. Aynı saiklerle bir deniz teknolojileri müzesi düşünüyoruz. Deniz bağlantısını Üsküdar'da güçlendirmemiz lazım. Mahalle koroları kurmak istiyoruz. Bir gastronomi ilçesi aynı zamanda Üsküdar biliyorsunuz. O yüzden görünür kılmak esnafı desteklemek için düzenleyeceğimiz festivallerle onların tanıtımını sağlamak, dolayısıyla esnafı da güçlendirerek daha güçlü bir Üsküdar kurmak hayalimiz var. Kadınları desteklemek için yine İBB çatısı altında atölyeler sertifika programları hayata geçireceğiz. Gençlerin bizden beklentisi etüt merkezleri, çalışma alanlarının artırılması, yurtların kurulması. Gençler şu anda destekler alıyorlar. Onların kesilmeyeceğini söylemek isterim. Her türlü sosyal yardım devam edecek. İBB ile işbirliği halinde bunları artıracağız. Üsküdar'da ekonomik bie şekilde sinemaya gitmelerini sağlayacağız. Basket sahası, futbol sahası için de çalışmalara başladık. Gençlerin özellikle madde bağımlılığından uzaklaşmaları için bunları teşvik etmemiz lazım. Gençlerin özellikle iş hayatına atıldıkları noktada desteklenmesini sağlayacağız. Belediye olarak tüm gücümüzle onların yanında olacağız. Kreşler tabii çok önemli. Kadının üzerindeki yükü almak için de kreş ve yaşlı bakımları çok önemli. Her mahalleye bu kreşleri kurmak istiyoruz. Konudan konuya atladım ama geniş bir yelpazede anlattım.

“Pati parkları kurulması meselesi var. Veterinerlik hizmetlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarının bakımlarının belediye tarafından yapılmasını, gönüllülerimizin de hayvanları kliniklere getirerek rahatça bakımlarını, kısırlaştırmalarını yaptırmalarını sağlayacağız. Sokaktan sahiplenmeyi desteklemek istiyoruz belediye olarak.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

“Çok az bir süre kaldı seçimlere. Sandığa katılım ne kadar artarsa açıkçası öyle de güzel sonuçlar alıyoruz. Biz sahada pozitif görüyoruz durumu kendi adımıza. Son derece yüksek bir katılım bekliyoruz. Sandık güvenliği konusunda tedbirlerini aldı il yönetimimiz. Her türlü desteğe de ihtiyacımız var. Sandıkların terk edilmemesi korunması önemli. Ben hak temelli bakıyorum meseleye. Adaletli bir seçim olması lazım, bu olursa sorun olmayacak. Biz bunun olması noktasında da elimizden gelen tüm gücümüzle sahada ve sandıklarda olacağız. Şeffaf adaletli katılımcı bir yönetim için sandıklara çağırıyoruz. Sandıklara çağrı yapıyoruz, katılımı istiyoruz.”