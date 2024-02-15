Halkevleri'nden BirGün’e ödül

Bu yıl 11’incisi düzenlenen “Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri’ni” layık görülenler arasında BirGün muhabiri İsmail Arı da yer aldı. Ödül törenin bu yıl ki teması ise “Yaşamı Yeniden Kurmak İçin Yürüyoruz” oldu

HABER MERKEZİ

Halkevleri’nin 92’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında verilen “Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri”nin kazananlar belli oldu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen ödüllerin teması ise ‘Yaşamı Yeniden Kurmak İçin Yürüyoruz’ oldu.

Ödüller, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek törenle sahiplerine verilecek. Filistin direnişinden karelerin de olacağı törende sanatçı Feryal Öney de bir konser gerçekleştirecek.

Yaptıkları haberler nedeniyle baskılarla karşı karşıya kalan gazeteciler, BirGün muhabiri İsmail Arı, Ayşenur Arslan, Furkan Karabay ve Ahmet Kanbal’a ödül verilecek.

Ayrıca ödüle layık görülen şöyle:

“Can Atalay ve Gülten Kışanak’ın nezdinde aileleri, direnen Agrobay, Özak ve Fedaş işçileri, Akbelen ve İstanbul’daki yaşanabilir bir kent için mücadele eden doğa savunucuları, Cumartesi Anneleri, Gülsüm Elvan, sinema yönetmeni Nejla Demirci, Prof. Dr. Raşit Tükel, akademisyen Zeliha Gizem Sayın, Amedspor ve Gülsuyu Spor Kulüpleri ile Hatay’ın yeniden inşası için mücadele veren yaşam meclisleri, depremzede aileleri ve Hatay belgeselleri yasaklanan Ötekilerin Dayanışması.”