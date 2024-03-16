Halkı kriz yakıyor

Halkın yarısından fazlasının gündemi ekonomi. Açlık sınırının asgari ücrete dayanmasına ramak kaldı, bir kişinin yaşaması için 25 bin lira şart. İPA’nın verilerine göre kredi kartı olanların 3’te biri borcunu ödeyemiyor.

Emek Servisi

Araştırmalar halkın yaşadığı ve yakındığı en büyük sorunun ekonomi temelli olduğunu bir kez daha gösterdi. Açlık sınırı 16 bin lirayı geçerken ülkedeki en yakıcı gündem ise ekonomi oldu. İstanbul’da kredi kartı borcunun ancak asgari tutarını ödeyebilirken oranı üçte bir olurken yaklaşık yarısı ise kıt kanaat geçiniyor.

EKONOMİ 1 NUMARADA!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ‘Şubat 2024 İstanbul Gündemi Araştırması’nı yayımladı. Buna göre hem İstanbul'un ve hem Türkiye'nin 1 numaralı gündemi ekonomi.

Rapora göre İstanbul'da yaşayanların yüzde 54,9'u ve Türkiye'de yaşayan her üç kişiden biri "1 numaralı gündem ekonomi" derken yurttaşlar ekonomik koşullar nedeniyle geçinemiyor. İstanbullular kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor. İPA tarafından 1-8 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilen rapordan öne çıkanlar şöyle:

• İstanbul'da kredi kartı olanların üçte biri (%32,2) kredi kartı borcunun ancak asgari tutarını ödeyebiliyor.

• Katılımcıların yüzde 4,4'ü asgari tutardan az ödeme yaparken, yüzde 6,4'ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor.

• Anket katılımcılarının yüzde 43,4'ü kıt kanaat geçinebildiğini söylerken, yüzde 25,4'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini söylüyor.

• Katılımcılara duygu halleri sorulup 10 üzerinden değerlendirmeleri istendiğinde ortalama stres seviyesi 7.1 olarak ölçüldü. İstanbul'da kaygı seviyesi 6.3.

• İstanbul'da yaşayan her 4 kişiden 1'i psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor.

• İstanbulluların yüzde 26,5'i psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Neden olarak katılımcıların yüzde 46,5'i geçim kaygısını, yüzde 45,5'i geçim sıkıntısını işaret ediyor.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamasına göre şubatta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin 100 TL'ye, yoksulluk sınırı 55 bin 691 TL'ye yükseldi. Tek başına yaşayan bir kişi içinse yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı. Bir aileye günlük gıda harcaması için gereken miktar ise 537 lira. Günlük harcamalarda Şubat 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 170,72 liralık harcama gereksinimi ile oluştururken et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 109,40 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 124,28 lirayı bulurken ekmek harcaması günlük 33,38 liraya ulaştı. Katı yağ ve sıvı yağ ise 30,80 lira; yumurta için 10,69 lira; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13,40 lira harcama yapılması gerekiyor.

İPA’nın çalışmasına göre İstanbulluların yüzde 54,9’u ev içinde ekonomik sorunları, yüzde 14,4’ü 31 Mart’taki yerel seçimleri gündemine aldı.

AÇLIK SINIRI 16 BİN TL

Raporda, şöyle denildi: “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31,8 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 23,2'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 8,8'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8,2'dir. Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 537 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi yaklaşık 47.69 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”