Halkın bütçesine “garantili” yük: Müteahhitlere 56,8 milyar TL

AKP’nin, garantiler sağlayarak ihale verdiği yol, köprü ve tünel müteahhitleri için 2023'te Karayolları bütçesinden ödenen tutar belli oldu. 2022’de 36,4 milyar TL olan toplam harcama 56,8 milyar TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2023 yılına yönelik mali verileri yol, köprü ve tünel müteahhitlerine bol keseden verilen garantilerin bütçeye yükünü gözler önüne serdi. KGM’nin verileri öte yandan, garanti ödemelerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artışı da ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski bakanı Cahit Turhan'ın, “Garanti ödemeleri yapılan kalem” olarak işaret ettiği, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamalar belli oldu. KGM’nin Ocak-Aralık 2023 dönemine yönelik mali raporları, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamaların büyüklüğünü gün yüzüne çıkardı.

KGM’nin verilerine göre, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kalemine 2023 yılı için 53 milyar 650 milyon 31 bin TL para ayrıldı. İdarenin bu ödenek kaleminden yaptığı toplam harcama ise Aralık 2023 itibarıyla 56 milyar 824 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşti.

ÇARPICI ARTIŞ

KGM bütçesinden yol, köprü ve tünellerin garanti ödemeleri için harcanan parada yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. İktidarın plansızlığı ve müteahhitlere bol keseden verilen garantilerin bütçeye yükünü ortaya koyan, “Hane Halkına Transferler” kaleminden yapılan harcamalar, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 3,4 milyar TL

• 2019: 5,1 milyar TL

• 2020: 10,1 milyar TL

• 2021: 14,2 milyar TL

• 2022: 36,4 milyar TL

• 2023: 56,8 milyar TL