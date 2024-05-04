Halkın çoğunluğu ‘AKP zenginden yana’ diyor

Haber Merkezi

Metropoll Araştırma’nın son kamuoyu araştırması sonuçları, seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’e yakınının iktidarın zenginlerden yana olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Ekonomik kriz ve geçim sıkıntısıyla boğuşan halka her fırsatta sabredin diyen AKP’lilerin lüks yaşamları kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar, yaptıkları son kamuoyu araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 17-24 Nisan tarihleri arasında ve Türkiye genelinde 28 ilde toplam 2235 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ankette katılımcılara "AK Parti sizce yoksullardan mı yoksa zenginlerden yana bir parti mi?" diye soruldu. Yanıtlarda ise katılımcıların yüzde 68,3’ü "Zenginlerden yana" derken, yüzde 16,4’ü "Yoksullardan yana" dedi. Araştırmaya göre yüzde 15,3 oranındaki katılımcı ise soruyu yanıtlamamayı tercih etti.