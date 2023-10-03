Halkın direnişi doğayı korudu, çimento fabrikası mühürlendi

Muğla Deştin’de yapılmak istenen çimento fabrikası, yurttaşların direnişi sonrası mühürlendi. Karar sonrası bölgede yaşayan yurttaşlar, çimento fabrikasının imar planlarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

BİRGÜN EGE

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı yurttaşların direnişi zaferle sonuçlandı. Proje için 31 Ocak 2014 tarihinde verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına karşı açılan davada, Muğla 2’nci İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mahkemenin kararından sonra geçtiğimiz günlerde Menteşe Belediyesi fabrika inşaatını mühürledi. Bölgede yaşayan yurttaşlar, karar sonrası çimento fabrikasının imar planlarının iptal edilmesini istiyor.



Konu hakkında Deştin Çayı Özgür Akacak, MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Çimento yıkım projesinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için Entegre Çimento Fabrikası amaçlı imar planlarının da iptal edilmesi gerekir. Bu amaçla bugün Menteşe Belediyesi Meclis toplantısına katılıp, talebimizin gündeme alınmasını istedik. Meclis üyesi olan Ferah Gümüş arkadaşımızın bu doğrultuda verdiği öneri bütün meclis üyelerince oy birliği olarak kabul edilmiştir” denildi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Açıklamada şunlar belirtildi: “Her ne kadar görüşme sonucunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının iptali yerine bakanlığa görüş sorulması kararı çıksa da Menteşe Belediyesi’nin bizlerle diyalog kurması ve bakanlıktan görüş geldikten sonra da yine diyalog halinde olacaklarını söylemelerini olumlu buluyoruz. Belediye bizim belediyemiz ve çimento yıkım projesine karşı hep birlikte mücadele edersek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çimento yıkım projesine karşı hukuki mücadelemizi de sürdürüyoruz. 1/1000 ölçekli İmar Planlarının iptali için Menteşe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli İmar Planlarının iptali için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Deştin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortaklaşa hazırladığı dilekçeleri verdik. Alacağımız cevaba göre gerekirse imar planları iptal davası açacağız. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’ndan çimento fabrika alanının sanayi alanı olarak işaretlenmesinin kaldırılması için de bakanlığa karşı dava açacağız. Mücadelemiz entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının iptali ve çimentocu şirket Muğla’yı terk edene kadar sürecek.”