Halkın evine göz dikenler kaybetti!

Kentsel dönüşüm altında rantsal dönüşüm yapan İstanbul’daki 12 AKP’li ilçe belediye, CHP’ye geçti. Fetihtepe’den Tokatköy’e birçok mahalledeki projelerle mağdur edilen yurttaşlar son yanıtı sandıkta verdi.

Haber Merkezi

Yerel seçimlerde megakentteki Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Silivri, Tuzla ve Üsküdar ilçeleri AKP yönetiminden CHP’ye geçti.

AKP’li belediyelerin kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm yaptıkları bu ilçelerdeki yurttaşların direnişi yıllardır sürüyor.

Evlerinden edilen ve sık sık seslerini duyurmaya çalışan yurttaşlar son olarak yanıtı yerel seçimlerde sandıkta verdi. Yurttaşların belediye tarafından mağdur edildiği projelerden bazıları şöyle:

BEYKOZ - TOKATKÖY: AKP’li Beykoz Belediyesi, yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti. 2022’de polislerin sabah baskını sonucu birçok yurttaş evlerinden zorla çıkarılmış ve evlerin birçoğu yıkılmıştı. Yaşananların ardından birçok mahalleli, semtten göç etmek zorunda kalmıştı. Tokatköy’de temel atma töreni, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP’nin İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un katılımıyla yapılmıştı.

BEYOĞLU - FETİHTEPE: AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Fetih Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, alanın riskli bölge ilan edilmesi gerekçesiyle zorla evlerinden çıkarılmak istenmişti. Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kararı alınmış; evlerini tahliye etmeyen yurttaşların elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti. Evlerin tesisatları dahi sökülen yurttaşlar polis karşı direnmiş, bazı yurttaşlar ise gözaltına alınmıştı.

GOP - SARIGÖL MAHALLESİ: Yıllardır kentsel dönüşüm sorunu ile karşı karşıya olan Gaziosmanpaşa’da Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sarıgöl Mahallesi’nin 331 bin 700 metrekarelik bölümü riskli alan ilan edilmişti. Mahallede yaşayan Roman yurttaşlar, tıpkı Sulukule örneğinde olduğu gibi evlerinden ve yerlerinden edilerek mağdur olmakla karşı karşıya bırakılmıştı. Bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle evlerinin 50 bin lira gibi cüzzi bir rakamla ellerinden alınmak istenmişti. Mahalledeki mezarlık, ‘İsfanbul’ eğlence merkezinde konaklayan otel sakinlerinin göz zevklerini bozduğu gerekçesiyle yüksek duvarlarla kapatılması dahi istenmişti.

TUZLA - AYDINLI MAHALLESİ: TOKİ’nin 2019’da başlattığı "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde yapımına devam ettiği inşaat 5 yıldır sürüyor. Evlerinin tamamlanmasını ve teslim edilmesini isteyen yurttaşlar neredeyse her hafta buluşarak eylem yapıyor.

ÜSKÜDAR - VALİDEBAĞ: Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesi ve bu çerçevede hazırlanan imar planı değişikliğine karşı yurttaşlar uzun yıllar direndi. Sık sık eylem yapan bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nave AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne dava açmıştı. Görülen iki farklı davanın sonuçlarına göre Millet Bahçesi projesi ve projenin imar planları iptal edilmişti.

EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MAHALLESİ: Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazilerini ipotek ettirmişti. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmıştı. Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açmıştı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar vermiş, Bakanlık ise planda düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkarmıştı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açmıştı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB’nin mahkeme kararı doğrultusunda ‘özel spor alanı’na almasına karşın imara açmıştı. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulunmuş hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Proje için alana çevik kuvvet eşliğinde iş makineleri girmişti. Mahalleliler yıkıma karşı direniş göstermişti.