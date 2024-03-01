Halkın hissettiği artış TÜİK’in iki katını aştı: İki enflasyon arası büyük uçurum

DİSK-AR’ın raporu enflasyon gerçeğini bir kez daha gösterdi. Rapora göre hissedilen ile resmi enflasyon arasında iki kat fark var. 2023’te resmi enflasyon yüzde 53,43’ken yurttaşların hissettiği ise yüzde 106,88 oldu.

Emek Servisi

Halkın hissettiği ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon arasında uçurum var. DİSK-AR’ın ‘TÜİK'in yapmadığını yapıyor hissedilen enflasyonu açıklıyoruz’ notuyla yayımladığı rapora göre 2023 yılında açıklanan (resmi) enflasyon ile hissedilen (algılanan) enflasyon farkı ortalama 53 puan oldu. Aradaki farkın 2 kat olduğuna dikkat çekilen raporda, hissedilen enflasyonun yüzde 106,9 olduğuna dikkat çekildi. TÜİK’in ham verilerine ulaşılarak hazırlanan raporda hissedilen enflasyon verilerinin düzenli olarak açıklanması talep edildi. Araştırma kapsamında 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin aylık hissedilen enflasyon verileri de yer aldı.

İKİ KATI FARK!

2023 yılında hissedilen enflasyon açıklanan resmi enflasyonun yaklaşık 2 katı oldu. Ortalama hissedilen enflasyon 2023’teki ortalama açıklanan resmi enflasyonun 53 puan üzerinde hesaplandı. 2022 yılında hissedilen enflasyon ortalama 98,44 iken ortalama resmi enflasyon yıllık ortalama yüzde 71,98 olarak gerçekleşti. Böylece resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki fark 36,8 puan oldu. 2021 yılında ise ortalama hissedilen enflasyon yüzde 56,39, ortalama resmi enflasyon yüzde 19,42 ve aradaki fark 34,91 puan oldu.

EN YÜKSEK 2023’TE

2021, 2022 ve 2023 yılları kapsamında hissedilen enflasyon ile resmi enflasyon arasındaki puan farkının en yüksek olduğu yıl 2023 oldu. Açıklama şöyle: “Hissedilen enflasyon ile resmi enflasyon arasındaki farkın çeşitli sebepleri var. Öznel bir veri olmasına rağmen hissedilen enflasyon verisi enflasyonun düzeyi ve etkisi konusunda önemli bir gösterge ve ipucu niteliğinde. Resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon arasında büyük farklar olması enflasyon ölçümünde ciddi sorunlar olduğunun göstergesi. Enflasyonun çok daha düşük olduğu ülkelerin istatistik kurumları hissedilen ve beklenen enflasyona ilişkin verileri kamuoyu ile paylaşırken enflasyonun en yüksek seyrettiği ülkelerden biri olan Türkiye’de TÜİK bu verilere sahip olduğu halde kamuoyuna açıklamıyor. 2023 sonu itibarıyla AB ülkelerinde algılanan enflasyon yüzde 9,5, açıklanan enflasyon yüzde 2,4’tür. Aradaki fark 7,1 puandır. TÜİK’e göre ise Türkiye’de 2023 Aralık’ta hissedilen enflasyon yüzde 100,5 iken açıklanan enflasyon yüzde 64,8’dir. Hissedilen enflasyon ile resmi enflasyon farkı TÜİK’in TÜFE verileri ile ilgili güvenilirlik tartışmalarını daha da artıracaktır.”

∗∗∗

HİSSEDİLEN ENFLASYON İLE AÇIKLANAN ENFLASYON (2023) (%)