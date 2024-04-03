Halkın iradesine darbe

Van’da seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Eş Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verildi. 2 kat oyla kazanan Zeydan ‘‘Bu 85 milyonun iradesine bir darbedir’’ dedi.

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala geri alındı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, seçimden önceki son iş gününde (Cuma), Zeydan’ın bir yıl önce aldığı memnu hakların iadesi kararını, savcılığın başvurusuyla aynı gün içinde Yargıtay denetimine tabi tutmadan kaldırdı.

Karar protesto edilirken Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı AKP’li aday Abdulahat Arvas’a verdi. DEM Parti Eş Başkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oyların yüzde 55,48’ini almıştı. AKP’li aday Arvas ise, yüzde 27,15 aldı.

Kararın duyulmasının ardından yurttaşlar, DEM Parti İl Örgütü binasına gelerek, tepkilerini dile getirdi. Burada hukuksuzluğa tepki gösteren Zeydan, kararı asla kabul etmeyeceklerini belirtti: ‘‘Van halkının 14 belediyenin 14’ünü alması bu AKP’li hukuksuzları harekete geçirmiş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığımda siz niye itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde seçilebilme şartının olduğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı Kürt halkına karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Biz halkın iradesiyle seçildik. 245 bin insanın şerefini kurtarmak bizim namus borcumuzdur. Bu hukuksuzluğa kalkışanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğa oturmayı düşünenler buradan haykırıyorum bunu kabul edersem ben şerefsizim.’’

MYK VAN’DA YAPILACAK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti eş genel başkanlarının bugün Van’da toplanacağını ve MYK toplantısının Van’da yapılacağını belirterek ‘‘Bu karardan dönülsün, halkın iradesine saygı duyulsun. Mahkemeler ve üyeleri bu antidemokratik uygulamaların aracı olmamalı’’ diye konuştu.

2022’DE SERBESTTİ

HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine karşı 4 Kasım 2016’da yürütülen gözaltı operasyonlarında tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

***

DEM PARTİ’DEN SİYASİ GASP AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "YSK’nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor. Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir. Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.’’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "Tüm siyasi partilerin de ifade ettiği üzere ‘Milletin iradesi sandıkta tecelli eder.’ Van’daki sandık sonuçları Van halkının tercihidir. Bu sonuçları hile, kumpas yoluyla değiştirmek halkın iradesine açık bir darbedir. Siyasi, bürokratik her aracı kendi hile ve usulsüzlüklerinin aracı kılan bu aklı reddediyoruz. Van halkına karşı geliştirilen bu kirli oyunları kesinlikle kabul etmiyoruz. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya çağırırken; başta Van halkı ve demokratik kamuoyu olmak üzere herkesi bu açık haksızlık, irade hırsızlığı karşısında duyarlılığa davet ediyoruz.’’

BU VAN HALKINA BİR PUSUDUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Zeydan’a mazbatasının verilmemesi ile ilgili “Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur. Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler. Böyle bir hataya ve böyle yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğim tüm sözleri yükümsüz kılar’’ tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Özel, Van’a gitmesi için heyet görevlendirdi.

***

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına tepki yağdı.

MAZBATANIN AKP’Lİ ARVAS’A VERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

SOL Parti: Van halkının iradesini gasp edenlere karşı hakları için direnen Van halkının yanındayız. Bu rejim halkın değil sermayenin, rantçıların, kayyumların rejimidir. Faşizme karşı omuz omuza.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Pamuk ipliğine toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren: Yargı aracı kılınarak seçme ve seçilme hakkına müdahale girişimini kabul etmiyoruz. Van halkının iradesine saygı gösterin. n İHD Genel Merkezi: Uzun yıllar hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalan Abdullah Zeydan tüm şartları yerine getirerek Van Belediye Başkanlığına adaylığını koydu. Yüksek Seçim Kurulu Zeydan’ın adaylığını kabul etti ve büyük bir oy farkı seçildi. Bu konuda öncelikle ana muhalefet partisini ve tüm demokratik kamuoyunu tepki göstermeye davet ediyoruz.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan: Bu nasıl bir halk iradesi, barış ve kardeşlik düşmanlığıdır! Bu nasıl bir sömürü, kar ve rant düşkünlüğüdür! Sömürülen ve ezilen halk kitleleri sizi tamamen yıkıp, yerle yeksan etmedikçe bu ülkeye, bu coğrafyaya huzur gelmeyecek.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP): Seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan AKP-MHP faşist ittifakı Kürt halkının iradesine gasp etmeye hazırlanıyor. İktidar, bakanlık eli ile Van Belediyesi’nin AKP’ye geçmesi için çabalıyor. Seçimlerde kayyumlara gereken dersi veren Van halkının yanındayız.

Türkiye İşçi Partisi: Van’da halkın oylarıyla seçilmiş Abdullah Zeydan’a ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kayyum zihniyetinin bir kez daha halk iradesine saldırıya hazırlandığını gösteren girişimler hukuksuzdur.

***

Abdulahat Arvas

ARVAS KİMDİR?

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezlekenin Van’da 2011 yılında yaşanan deprem döneminde yaşanan taşıma ihalesinde meydana gelen usulsüzlükle alakalı olduğu belirtilmişti. Seçimden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP’li aday Arvas’ın kayyumla ilgili soruya “Ben kayyum olmak istemiyorum” dediği ortaya çıktı.

***

AKP KARARI SAVUNDU

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Van’daki irade gasbı sorulan Çelik, ‘‘Bu konu il seçim kurulunun takdirinde. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Gereken şartlar yerine gelmediği için il seçim kurulu böyle bir karar almış. YSK yetkili karar mercii olarak. Yapacakları itiraz mekanizmaları belli. Hukuken haklılar ise sonuç zaten onların arzu ettiği gibi olacak. Demokrat tepki gösterelim deniyor sokaklar yakıp yıkılıyor, polise saldırılıyor. Herkes itirazını yapar mahkeme de kararını verir’’ dedi.