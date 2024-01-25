Halkın istemediği RES projesi durduruldu

Aydın Karacasu’da tarım arazileri üzerine kurulması planlanan RES projesi için Aydın 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Sabancı Holding’e ait Enerjisa Enerji Üretim şirketi tarafından 15 türbinli rüzgar enerji santralı (RES) projesine karşı açılan davanın duruşması görüldü. Hacıhıdırlar, Karacaören, Ataköy ve Dedeler Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan projeye karşı bölge halkının açtığı davanın duruşması, Aydın 2. İdare Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya bölge halkı ve yaşam savunucuları katıldı. Duruşmada mahkeme, bilirkişiden gelen rapor üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bilirkişi raporunda, RES direklerinin dikilmek istendiği alanın bir bölümündeki toprağın işlemeli tarıma uygun olmamasına rağmen çevredeki köylerdeki halkın tek geçim kaynağının tarım hayvancılık ve orman olduğuna dikkat çekildi. Arazi yapısının dağlık ve orman yapıda olması nedeniyle tarım yapılacak alanların oldukça sınırlı olduğuna vurgu yapılan raporda, "Bu nedenle alanda tarıma uygun alanların oldukça az olmasına bağlı olarak mevcut tarım arazilerinin önemi ve tarımsal kullanımlar altında değerlendirilmesi daha da önem kazanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Duruşma sonrası ise açıklama gerçekleştirildi. Davacılardan Birol Ekşi, “Yaşam alanımız yok edilmek isteniyor. Bölgemizde; tütün, fasulye, börülce, arpa, buğday, yulaf, elma, kiraz ve kestane üretiyoruz. Bir türbinin olduğu yerde 2 bin-2 bin 500 kestane üretimi var. Bunları hiçe sayıyorlar. Bu projenin iptalini istiyoruz. Mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Avukat Akın Yakan ise, “Bu projeyi takip eden alanda 25 tane daha mevcut türbin var. Denizli RES'e ait. Tüm bu projenin bitmesi halinde 35 tane türbinlik çok büyük bir doku hem tarımsal anlamda hem hayvancılık anlamında olumsuz etkilenecek. Karacasu'nun 5 muhtarı davacı olarak dava açtı. Halk buradaki santralın yapılmasına açıkça karşı çıkıyor. Nitekim bu santralin yapılmasıyla çok ciddi bir ekolojik kıyım ve yok oluş gerçekleşecek. Yargılama süreci içerisinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde projenin yaratacağı etkiler açıkça ortaya konmuştur. Mahkeme de bu hususta bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun sonunda 10-15 gün içerisinde mahkeme yeniden dosyayı değerlendirerek kararını verecek. Biz buradaki hukuksuzluğun, çevre katliamının mahkeme kararıyla ortadan kaldırılacağına inanıyoruz” dedi.

"AYDIN’I BİTİRİYORSUNUZ"

Aydın Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Mehmet Vergili de, şunları dile getirdi:

“Tarım arazilerinde bu tür işletmelerin yapılması uygun değil. Burada 18-20 bin insan tarımdan geçiniyor. Siz tarım alanlarını yok ediyorsunuz. Bu tür projelerden vazgeçilsin. Aydın’ı bitiriyorsunuz. Biz sonuna kadar köylülerimizin yanındayız. Mahkemenin yasal anlamda adil ve adaletli karar vereceğine inanıyoruz.”