Halkın mücadelesi daha da büyüyecek

HDP, kapatma davası sonuçlanıncaya kadar sembolik yönetimini oluşturdu. Parti’nin sözcüsü Ebru Günay, “Bizim siyaset anlayışımızın halklara ve Türkiye’ye kazandıracağı kesindir. Mücadelemiz devam edecek” dedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

Hafta sonu olağanüstü kongresini toplayarak kapatma davası sonuçlanıncaya kadar sembolik yönetimini oluşturan HDP’nin Sözcüsü Ebru Günay, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesinin eşgüdümlü bir mücadele ile mümkün olabileceğini bildiren Günay, “Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesini birbirinden koparmak tam da iktidarın istediği bir şeydir ki asla bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi.

Ebru Günay

HDP Sözcüsü Ebru Günay’a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Seçim sonrası HDP ve YSP'nin hayata geçirdiği çalışmalar nelerdir? Hangi alanlara yoğunlaştı?

İrili ufaklı binlerce toplantı yaptık. Bu toplantılarda ağırlıklı olarak 3. Yol siyasetimizde yaşanan ideolojik aşınmalar ön plana çıktı. Nitekim CHP’nin seçimlerde ortaya koyduğu tutuma baktığımızda 3. Yol siyasetinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sorunlara gerçekçi bir yaklaşım sergilemekten uzak, korkak ve ürkek bir siyasetin ülkeye kazandırmadığını gördük.

Toplantılarda partinin temsili siyaset tarzına çok fazla sıkıştığı eleştirisi geldi ki bu doğrudur. Aslında 2015 yılından bu yana neredeyse her iki yılda bir yapılan seçimler temsili siyaset pratiğini besledi. AKP-MHP iktidarının kurumlarımıza ve kongrelerimize yönelik saldırıları karşısında alternatif yollar ve direnişler yaratma konusunda yetersiz kaldık. Altılı masada olmadığımız halde iktidarın manipülasyonlarına yanıt olamadık. Ve günün sonunda tarihi bir seçim olması hasebiyle üzerimize yüklenen sorumluluğun da etkisiyle yer yer bir tarafa angaje olma durumumuz ortaya çıktı.

TÜM TOPLUMLA İTTİFAK

İttifak siyasetimiz doğru olmasına rağmen yapılan taktik hatalar eleştiri konusu oldu. Toplantılarda sıkça dile getirildiği gibi ittifak siyasetimiz paradigma açısından doğrudur. Ancak bu süreci yönetmekte yetersiz kaldığımız, bir takım taktik hatalara düştüğümüz de doğrudur. Örneğin ittifak siyasetinin salt parti genel merkezleriyle değil, bunlarla birlikte tüm toplumsal kesimlerle yürütülmesi gerekiyordu. Bunun için uğraşlarımız da oldu ancak yetersiz kaldık. Emek ve Özgürlük İttifakı toplumsal mücadele ittifakı bilinciyle kurulmasına rağmen kuruluşu seçim dönemine denk geldiği için sanki sadece seçim ittifakıymış gibi algılandı. Dolayısıyla altılı masa benzeri bir ittifakmış gibi yansıdı.

İttifak siyaseti bizim için stratejik düzeydedir. Kimse bizden köşemize, kendi bölgemize çekilmemizi beklemesin. Halkların mücadele ortaklığı, bu uğurda ödenen bedeller, maaşlı üç beş sosyal medya trolünün saldırısıyla unutulacak değildir. Çünkü bizim derdimiz çözüm üretmektir, mücadeleyi zafere ulaştırmaktır. O yüzden Kürt hareketi de devrimci demokrat güçler de ittifak siyasetinde ısrarcıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi de eş güdümlü bir mücadeleyle mümkündür. Birini diğerinden koparmak tam da iktidarın istediği bir şeydir ki asla bu tuzağa düşmeyeceğiz.

BAŞARIYI KAYBETTİĞİMİZ YERDE BULACAĞIZ

Seçim çalışmalarına sıkışan siyaset nasıl aşılır? Bu konudaki değerlendirmeler ve yol haritası nedir?

Seçimler elbette önemlidir ancak son dönemde devrimci demokratik mücadelenin salt seçim odaklı yürütülmesi ciddi bir eksikliktir. Seçimleri iktidar değişimlerinin bir aracı olarak görüyoruz ama her şeyi seçimlere bağlamıyoruz. Seçimlerden sonra bizim dışımızdaki muhalefet partilerinin içine düştükleri durum, yaşadıkları iktidar kavgaları her şeyi seçim sonuçlarına göre değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. Bu tam da iktidarın istediği bir durumdur. Seçimler kadar önemli, hatta seçimlerden daha önemli olan ise değişen ve dönüşen siyasal sosyolojik dinamikleri iyi kavrayıp örgütlü politik toplum yaratma ısrarıdır. Bu şekilde halk, seçmen kimliğine sıkıştırılmaz, siyasetin aktif öznesi olabilir.

Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerini yeniden silkelenmek ve kendimize gelmek için bir fırsat ve pratikte verilecek bir özeleştiri imkanı olarak görüyoruz.

ÜRKEK SİYASET KAYBETTİRİYOR

Yeni dönemde muhalefet siyaseten nasıl başarılı olabilir?

Gördük ki ürkek siyaset tarzı devam ettikçe Türkiye kaybediyor. Muhalefet, halkın gerçekten yaşadığı sorunları korkusuzca dile getirmesi ve bunun siyasetini yürütmesi gerekiyor. Yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlara gerçekçi yaklaşmayan muhalefetin iktidardan farksız olmadığı görülmüştür. Halkın yaklaşımını bir uyarı olarak görüyoruz. AKP-MHP iktidarı bu kadar yıkılmaya yakınken yapılan hatalar yüzünden bu fırsat heba edildi.

ORTAK MUTABAKAT ZEMİNİ

Türkiye’nin temel sorunlarından biri Kürt sorunu olduğunda herkes mutabıksa bu sorunu dile getirmek ve demokratik çözümü savunmak neden korkutuyor sizi? Silahların susması ve demokratik çözüm için barışı kurmayı kendine misyon edinmiş Sayın Öcalan’ın içinde olduğu haksız hukuksuz tecritten bahsetmekten, iktidarı hukuk ve demokrasi zeminine çekmekten neden korkuyorsunuz? Ya da Kürtlerin en temel insani haklarını bile dile getirmekten neden bu kadar imtina ediyorsunuz? Eğer bunları dile getirdiğinizde kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, kulağınızın üstüne yatmanın da kaybettirdiğini görmüş oldunuz. Baskıcı bir rejime karşı kazandıracak olan milliyetçilik yarışı değil demokrasi mücadelesi ve söylemidir. Aslı varken kim surete rücu eder? Bu seçimin muhalefet açısından en temel dersinin bu olduğunu düşünüyorum.

Emek ve Özgürlük İttifakı çok daha öncesinden kurulabilir, seçimlere daha güçlü bir şekilde girilebilirdi. Biz Türkiye halklarının menfaatini düşünerek ittifak siyasetinde ısrarcı olduk ve küçük hesapları bir kenara bıraktık. Ancak sekter bir takım tutumlar özü itibariyle sonuçta Türkiye halklarına kaybettirdi. Bunun görülmesi lazım. Önümüzdeki dönem aramızdaki ideolojik bir takım ayrılıklara rağmen ortak mutabakat zemininde buluşup bir araya gelebilmeli ve toplumsal kesimlerle birlikte mücadele ittifakımızı büyütebilmeliyiz.

ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ

Belki şimdi tam görülmüyor ama önümüzdeki dönemin ana muhalefet partisi olacağımızı iddia ediyorum. Bizim siyaset anlayışımızın Kürtlere, halklara, inançlara ve Türkiye’ye kazandıracağı kesindir. Türkiye halkları AKP-MHP iktidarının zorba yönetimine onay vermemiş, CHP başta olmak üzere diğer düzen içindeki muhalefet partilerinin bir umut vaat etmediğini görmüştür. Baskı ve zorbalıklara karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadele ile istediğimiz devrimci rüzgarın kısa zaman sonra eseceğine ve faşizmi silip süpüreceğine inancımız tamdır.