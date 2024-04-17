Halkın parası propagandaya

İletişim Başkanlığı kamu kaynaklarını yine propagandaya aktardı. Başkanlığın, seçimlerin yapıldığı mart ayında imza attığı harcamanın, şubat ayına oranla yüzde 200’lük artışla 913,7 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle tartışmalara neden oldu. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılı harcamalarının aylara göre dağılımı dikkati çekti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın harcamalarının yerel seçimin gerçekleştiği mart ayında çarpıcı şekilde arttığı ortaya çıktı. Başkanlığın mart ayı harcamasında şubat ayına göre yaşanan artış, yüzde 200 olarak kaydedildi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

İletişim Başkanlığı, 2024’ün Ocak ayında 278 milyon 862 bin TL harcadı. Başkanlığın harcaması, şubat ayında ise 304 milyon 117 bin TL’ye yükseldi. Ocak-şubat döneminde toplam 582 milyon 979 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı, yerel seçimin gerçekleştiği mart ayında ise kesenin ağzını açtı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcama verilerine göre, İletişim Başkanlığı mart ayında 913 milyon 776 bin TL’lik harcamaya imza attı. Şubat ayında ocak ayına oranla yüzde 200 fazla para harcayan başkanlığın ocak-mart 2024 dönemindeki harcamasının ocak-mart 2023 dönemindeki harcamadan da yüzde 151 fazla olduğu hesaplandı.

Başkanlığın toplam 4,1 milyar TL bütçe ile başladığı 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği harcamalar, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 278 milyon 862 bin TL

• Şubat: 304 milyon 117 bin TL

• Mart: 913 milyon 776 bin TL

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GENİŞLEME ÖDENEĞİ

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yatırım Programı’na, İletişim Başkanlığı için toplam 145 milyon TL ödenek yazıldı. Ödeneğin 57 milyon TL’sinin 2024 yılı içinde Ankara’daki 25 katlı binanın fiziki kapasitesinin artırılması için kullanılacağı bildirildi. Başkanlığın, taşradaki hizmet binalarının modernizasyonu için ise 2024 yılı bütçesinden 23 milyon TL’lik pay aldığı belirtildi.