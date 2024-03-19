Halkın parasıyla yapılan açılışlar Meclis gündeminde: “Düşün milletin yakasından”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP’li Cumhurbaşkanı ve bakanların halkın vergisiyle yapılan yatırımların ‘açılış’, ‘anahtar teslimi’ ve ‘temel atma’ töreni gerçekleştirerek oy devşirmesini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, “Şikâyetini, taleplerini dile getirmek isteyen vatandaşları yaka paça gözaltına aldırıyorlar. Düşün artık milletin yakasından” dedi.

BirGün ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yerel seçime sayılı günler kala AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların ‘açılış’, ‘anahtar teslimi’ ve ‘temel atma’ adı altında gerçekleştirdikleri toplantılarda AKP’li belediye başkan adaylarına oy istediklerine dikkat çekti ve konuyu TBMM gündemine getirdi.

Karasu, “Her toplantıda bir yandan partilerine oy devşirmeye çalışırken, bir yandan da başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ağızlarına geleni söylüyorlar. Şikâyetini, taleplerini dile getirmek isteyen vatandaşları yaka paça gözaltına aldırıyorlar. Düşün artık milletin yakasından” dedi.

CHP’li Karasu, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, bakanlıkların ve ilgili kamu kurumlarının bütçeleriyle gerçekleştirilen yatırımların, ‘açılış’, ‘toplu açılış’, ‘anahtar teslimi’, ‘temel atma’ gibi adlarla gerçekleştirilen törenlerle AKP’nin mitingleri için kullanıldığını, mitinge dönüştürülen bu törenlerde muhalefet partilerine haksız itham ve iddialarla saldırılarda bulunulduğunu vurguladı.

Bakanların seçim sürecinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte hemen her gün açılış adı altında düzenledikleri etkinliklerde siyasi mesajlara yer verdiklerini hatırlattı.

Karasu, tarafsızlık yemini etmiş olmasına karşın Cumhurbaşkanı ve bakanların bu tür toplantılarda başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine ve bu partilerin başkan adaylarına söylenmedik söz bırakmadıklarını vurguladı.

Karasu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Anayasayı çiğneyip hamaset edebiyatıyla partisinin adaylarına oy istiyor. Masrafını devlete ödetiyor. Bakanlar da devletin parasıyla AKP’nin seçim propagandası yapıyor. Müslümanlıktan dem vuranlar, yetim parasını kendileri için kullanmaktan hiç ama hiç sıkılmıyorlar. Bazı bakanlar İstanbul'u adeta mesken tuttular, yatıp kalkıp AKP'nin İstanbul adayına oy istiyorlar. Açılışları, AKP mitinglerine ve siyasi şova dönüştürüp bir yandan oy devşirmeye çalışırken, bir yandan da başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ağızlarına geleni söylüyorlar. Şikâyetini, taleplerini dile getirmek isteyen vatandaşları yaka paça gözaltına aldırıyorlar. Düşün artık milletin yakasından.”

AKP iktidarında söz konusu uygulamaların ‘sıradanlaştığını’ belirten Karasu, Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti: