Halkın sağlık hakkı için adayız

Antalya Tabip Odası'nda haftaya seçim yapılacak. Seçimlerde mevcut yönetimde olan Çağdaş Hekimler Grubu ile Önce Hekim Birliği listeleri yarışacak. Çağdaş Hekimler Grubu, "Halkın sağlık hakkı için adayız" dedi.

Sabri KIRDAR

Antalya Tabip Odası 4-5 Mayıs'ta seçimli genel kurula gidecek. Seçimlerde mevcut oda yönetiminde olan Çağdaş Hekimler Grubu ile hekim sendikalarının desteklediği Önce Hekim Birliği listelerinin yarışacağı belirtildi. BirGün'ün sorularını yanıtlayan Çağdaş Hekimler listesi yönetim kurulu adaylarından Dr. Aydan İzgi, "Sağlık hizmetlerine erişimin gün geçtikçe zorlaştığı bu koşullarda halkın sağlık hakkı için, herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, insan onurunu temel alan bir sağlık sistemi ve şiddeti durduracak etkili önlemlerin acilen alınması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Tabip Odası'ndaki olağan seçimli genel kurul 4 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de Adem Tolunay Anadolu Lisesi Toplantı salonunda yapılacak. Hekimler 5 Mayıs Pazar günü 09:00- 17:00 saatleri arasında aynı yerde sandık başına giderek yeni yönetimi belirlemek için oy kullanacak. Seçimler öncesi BirGün'ün sorularını yanıtlayan Çağdaş Hekimler Grubu'ndan Dr. Aydan İzgi, şunları söyledi:

Antalya Tabip Odası’nın Mayıs ayında yeni yönetimi seçilecek. Siz de Çağdaş Hekimler Grubu olarak iki dönemdir yönetimdesiniz ve tekrar yönetime adaysınız. Yeni dönemde Çağdaş Hekimler nasıl bir tabip odası ve TTB istiyor?

Yönetim Kurulunda olduğumuz son iki dönemde meslektaşlarımızın, halkımızın ve ülkemizin aydınlık yüzü olduk. Bilimden, insanlıktan, barıştan, demokrasiden ve eşit, ulaşılabilir, ücretsiz kamusal sağlık hizmetinden yana olduk.

Öncelikli görevimiz elbette hekimlerin hakları. TTB, bir demokratik kitle örgütü olarak hekimlere ve halka karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir/getirecektir. TTB, “İyi Hekimlik”; TTB, “Hekim hakları mücadelesi”; TTB, halkın sağlık hakkı demek. TTB, çağdaş, laik, bağımsız, özgür, demokratik, emeğin değerini bulduğu, barış içinde bir Türkiye mücadelesi demek.

Binyıllar öncesinde bu topraklarda doğan bir mesleğin üyeleri olarak, hekimlik değerleriyle bağdaşmayan gidişi durdurabilmek ve “varsın giderlerse gitsinler” sözleriyle hekimleri değersizleştirenlere karşı “hiçbir yere gitmiyoruz” diyebilmek için birlikte olmaya, meslek örgütümüzde buluşup mücadele etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

“Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette” ortak zeminimizin, tehdit altında olan yaşatmaya ant içmiş mesleki kimliğimiz, mesleki değerlerimiz ve meslek örgütümüz olduğunu yeniden hatırlayarak, Çağdaş Hekimler olarak mesleğimize, onurumuza, geleceğimize sahip çıkmak için yeni dönemde de adayız.

İktidar Türk Tabipler Birliğini Sıkça Hedef Alıyor,İktidar TTB’den Ne İstiyor?

AKP’nin sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte sağlık hizmetleri hızla tüketim ürünü haline dönüştürüldü. Her gün bir yenisi inşa edilen devasa fakat kullanışsız hastaneler, hekimlere hep daha çok hasta bakma baskısı, toplumda kışkırtılmış sağlık algısı, koruyucu hekimliğin geri plana atılması bu piyasalaşmanın doğal sonucu oldu. Nitelik önemini kaybetti, tek kriter nicelik haline geldi. Bizler yıllardır sağlığı bir meta olarak değil, temel bir insan hakkı olarak görüyor ve bunun için mücadele ediyoruz. AKP’de uygulamaya çalıştığı piyasacı sağlık politikasının önünde en büyük engel olarak TTB’yi görüyor ve akla hayale gelmeyecek suçlamalarla itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım çizgiden ve yürüttüğümüz mücadeleden rahatsızlar. Bu nedenle yıllardır taammüden hedefe konulmuş durumdayız. Ancak TTB hala teslim alınamamıştır ve alınamayacaktır da.

Tekrar seçilirseniz nasıl bir Antalya Tabip Odası göreceğiz?

Hekimlerin, emeklerinin karşılığını aldığı, şiddetsiz, uygun koşullarda mesleklerini yapabilmeleri ve tüm hakları elde etmeleri için mücadele gücümüze güvendiğimiz için yönetime aday olduk. Yeniden seçildiğimiz takdirde sağlık hizmetlerine erişimin gün geçtikçe zorlaştığı bu koşullarda halkın sağlık hakkı için, herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, basamaklandırılmış sağlık hizmetini ve insan onuruna /haklarına saygıyı temel alan bir sağlık sistemi için, kamusal, toplum ve bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmeti ve koruyucu hekimlik için, her geçen gün artan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti durduracak etkili önlemlerin acilen alınması ve cezasızlık uygulamalarına son verilmesi için, piyasalaşmış işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerine son verilerek iş yeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıklarının korunması için, hekimlik değerlerini yozlaştıran, hekimleri itibarsızlaştıran, mesleki kimliğimizi ve bağımsızlığımızı tehdit eden söylem ve uygulamalara karşı ortak sözümüzü üretmek için, özel hekimlerin giderek zorlaşan, sermayenin çıkarları doğrultusunda, güvencesiz, sömürüye açık çalışma koşullarına karşı mücadele etmek için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisi meslektaşlarımızın maaşları arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması ve emeklilikte insanca yaşayabilecekleri maaş almaları için; bir demokratik kitle örgütü olarak hekimlere ve halkımıza karşı sorumluluklarını her zaman olduğu gibi yerine getirmek için mücadele edeceğiz.