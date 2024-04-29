Halkın taleplerini Taksim’de haykıracağız

SOL Parti İstanbul’un iki yakasında 1 Mayıs’a çağrı yürüyüşleri düzenledi. ‘1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacağız’ denilen açıklamada talepler sıralandı. Tarikat ve cemaatlerin şeriat yürüyüşlerine açılan meydanın emekçilere kapatıldığının da altı çizildi.

Haber Merkezi

SOL Parti İstanbul’da yapılacak 1 Mayıs kutlamaları için çağrı yürüyüşleri düzenledi. Çok sayıda yurttaşın da katıldığı yürüyüşlerde 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşma çağrısı gerçekleştirildi.

İstanbul’un iki yakasında gerçekleşen ve eş zamanlı düzenlenen yürüyüşlerde yapılan açıklamalarda, 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anmanın ve mücadeleyi yükseltmenin önemine vurgu yapıldı.

Yürüyüşlerde sık sık ‘AKP’den hesabı emekçiler soracak’, ‘Yaşasın 1 Mayıs’, ‘Taksim halkındır kapatılamaz’ sloganları atıldı.

İstanbul’un Avrupa Yakasında yapılan yürüyüşte, İstanbul Caddesi’nden Bakırköy Özgürlük Meydanı’na yürüyen SOL Partililer, Anadolu yakasında da Neyzen Tevfik Caddesi’nden Kartal Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşlerin sonunda ortak basın açıklaması okunurken açıklamaları İstanbul İl Sözcülerinden Anıl Genç ve Nuriye Alsancak okudu.

‘Yoksulluk Kaderimiz değil, haklarımız için birleşiyoruz, 1 Mayıs’ta Taksim’e Yürüyoruz’ başlığı ile okunan açıklamalarda 1 Mayıs talepleri sıralandı. Açıklamada yer alan talepler ise şöyle:

1- ASGARİ ÜCRET HEMEN GÜNCELLENMELİDİR: Asgari ücret derhal yoksulluk sınırının üzerine çekilmeli, her 3 ayda bir gerçek enflasyon oranında artırılarak ve refah payı eklenerek güncellenmelidir. Asgari ücretin yıllık tutarına kadar gelire 0 vergi uygulanmalıdır. Vergi dilimleri asgari ücretin katı olarak ayarlanmalı, yüksek gelirler için yüzde 80’e kadar çıkmalıdır.

2- EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLMELİ: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Hizmet yılı ve niteliğine göre, emekli maaşları yurttaşlarımızın insanca bir yaşam sürebileceği bir standarda kavuşturulmalıdır.

3- KİRACILARIN TAHLİYESİ DURMALI, İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANMALI: Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi fiyatı hükümet tarafından belirlenen hizmetlerde fiyatlar dondurulmalıdır. Kiracıların zorla tahliyesi durdurulmalı, kira artışları sınırlandırılmalıdır. Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 1’in üzerine çıkarılmamalı; temel gıda maddelerinin fiyatları sabitlenmelidir. Yanlış ekonomi politikasının faturası işçilere çıkarılmamalı, işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın düşürülmelidir. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları ve ödeme tutarları iyileştirilmelidir. Kadın istihdamının arttırılması sağlanmalı, iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmelidir. İşkolu, işyeri ve işletme barajları kaldırılmalı, anti demokratik toplu iş sözleşmesi yetki sistemi değiştirilmelidir.

4- KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARI ERTELENMELİDİR: Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizleri öngörülen resmi enflasyon oranının üzerinde olmamalıdır. Ödenmesi gereken borçlar takibe düşmemeli, ertelenmeli; işsiz yurttaşlarımız borçları faizleri silinerek ertelenmelidir.

5- SERVET VERGİSİ UYGULANMALIDIR: Gayrimenkuller, hisse senedi, bono, tahvil gibi finansal varlıklar, mevduatlar, antika mücevherler, yatırım amaçlı sanatsal eserler, Rolex saatler benzeri tüm net varlıkları içerecek şekilde kademeli, zamana yayılan bir servet vergisi uygulamasına hemen başlanmalıdır. Döviz alım-satımları, borsa kazançları, yatarım fonu karları ve faiz gelirleri vergilendirilmelidir.

6- YURTTAŞLIK GELİRİ ÖDEMESİ BAŞLATILMALIDIR: Bu ülkenin her yurttaşına, memleketin tüm doğal ve maddi varlıklarının paydaşı sıfatıyla hiçbir şart olmaksızın her ay yurttaşlık geliri ödenmelidir.

7- EĞİTİM, SAĞLIK VE BAKIM GİBİ TOPLUMSAL HİZMETLER ÜCRETSİZ KAMUSAL OLARAK SAĞLANMALIDIR: Eğitim, sağlık, yaşlı ve çocuk bakımı gibi toplumsal hizmetler piyasa süreçlerinin dışında, eşit, parasız ve nitelikli biçimde kamusal olarak sağlanmalıdır. İnternet erişimi kamu tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

8- ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALIDIR: Girdi maliyetleri kur farkından etkilenmeyecek biçimde sabitlenmelidir. Üreticilerin toprak, su, tohum gibi üretim araçlarına ücretsiz erişim hakkı temin edilmelidir. Geçimlik tarım yapanların elektrik, su ve Ziraat Bankası’na olan tüm borçları silinmelidir. Taban fiyat uygulaması girdi maliyetleri + kâr + asgari refah payı hesaplamasıyla yapılmalıdır. Kamu kurumları şirketler lehine değil, çiftçilerin yararına olacak şekilde destekleme alımı yapmalıdır. Üreticilerin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalı; mevsimlik tarım işçilerine sosyal güvence ve örgütlenme hakkı sağlanmalıdır.

9- DIŞ BORÇLAR ERTELENMELİ VEYA İPTAL EDİLMELİDİR: Tüm dış borçlar akademisyenler, uzmanlar, meslek kuruluşları ve halk temsilcilerini içeren bir kurul tarafından denetlenmeli; halkın yararına olarak kullanılmayan tiksindirici dış borçlar iptal edilmelidir. Dünyadaki emsallerinden fazlasına mal olan alt yapı projelerine ilişkin dış borçlarda indirime gidilmeli; Kamu-Özel İşbirliği projeleri bedelleri TL’ye çevrilmeli, miktar garantileri kaldırılmalıdır.

Bakırköy

HERKESİ 1 MAYIS’TA TAKSİM MEYDANI’NA ÇAĞIRIYORUZ

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nın kapatılmasına da tepki gösterilen açıklamada, Taksim’in AYM tarafından kapatılamayacağı kararı hatırlatıldı. Keyfi yasaklamalara, baskılara, engellemelere karşı 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanacağı belirtildi. Şu ifadeler yer aldı: “Taksim Meydanı’nda ‘Kanlı 1 Mayıs’ olarak anılan 1977 1 Mayıs’ında 34 kişinin hayatını kaybetmesi ve 136 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan halk düşmanı saldırıda yitirdiklerimizi aradan geçen 47 yılda unutmadık. Emperyalistler ve işbirlikçi faşist çeteler tarafından gerçekleşen saldırı emekçi halka karşı gerçekleşmiştir. AKP iktidarı 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını 2013’ten bu yana Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılarak keyfi biçimde engellemiştir. Gericilere, tarikatlara, şeriat yürüyüşlerine serbest bırakılan Taksim, emekçi halkımızın 1 Mayıs kutlamasına kapatılmaktadır. Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında kutlamaya hakkı vardır. Bizler de SOL Parti İstanbul İl Örgütü olarak 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağımızı duyuruyor, herkesi 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çağırıyoruz”

Açıklamanın ardından konuşan Kartal İlçe Başkanı Ata Esen de iktidarın politikalarının yarattığı yıkımın önemini vurguladı. Esen, “Açlığa mahkûm edilen milyonlarca emeklinin, emekleri sömürülen işçilerin, gelecekleri çalınan gençlerin, yaşam haklarına saldırılan kadınların ve iktidarın baskıcı politikalarına karşı susturmaya çalıştığı milyonların sesini 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda haykırmak için buluşalım” ifadelerine yer verdi.